10歲童遭同學「踢蛋蛋」臉秒發白　醫嚇傻：像被捏碎的果凍

▲醫師指出，龍龍的睪丸內部損傷十分嚴重。（圖／翻攝自新聞晨報）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸浙江一名10歲的男童龍龍（化名）近日與同學玩耍時，遭對方踢到下體，劇烈的疼痛感，讓他瞬間臉色發白、倒地，立刻被父母帶往醫院治療。醫生檢查後嚇傻直呼，「龍龍的蛋蛋被踢碎了，像是被捏碎的果凍，需緊急手術。」

據《新聞晨報》報導， 學校附近的醫院醫生表示，「檢查結果顯示，右側睪丸挫裂傷變化，用通俗的話來講，其實就是蛋蛋已經被踢碎了，需要立馬修補，然而我們院沒見過這麼嚴重的情況，怕蛋蛋保不住，建議到大醫院救治。」

龍龍轉院後，醫師馬上幫他進行麻醉，並開始手術。執刀醫師表示，孩子睪丸內部損傷十分嚴重，原本完整光滑的睪丸，裡面的內部組織碎成了一塊塊，像是被捏碎的果凍一般，觸目驚心。

所幸，醫師成功為孩子，清除了右側睪丸血液腫塊，切除了壞死的組織，最後完成右側睪丸修補。

▲醫師成功將血塊、壞死組織清除。（圖／翻攝自新聞晨報）

泌尿科茹偉醫師表示，「幸好，還算及時，團隊透過手術成功保住了孩子的睪丸功能，保住了孩子的生育能力，但遺憾的是，畢竟剔除了不少壞死組織和血液腫塊，龍龍的睪丸體積還是縮小了10%至20%。」

茹偉醫師表示，正常男子的一個睪丸裡約有300至1000條曲細精管，而睪丸懸掛在體外，只有陰囊和鞘膜的保護，受到傷害後可能血管破裂，出現淤血，劇痛不已，還會腫大，嚴重時，則是蛋蛋「碎」了，人就會本能地蜷縮身體，需要手術進行治療。



他還補充，睪丸沒有外傷出現疼痛，也要重視，「還有一種情況是，孩子可能啥也沒做，睪丸就出現疼痛，要警惕睪丸扭轉、睪丸附件扭轉，如果不及時治療，會導致睪丸缺血壞死，徹底喪失功能。」



他強調，睪丸扭轉的預後與治療時間密切相關，如果睪丸扭轉能在6小時內發現並手術，睪丸保留率高達90%；12小時後睪丸保留率為50%；24小時後則降低至10%。因此，及早辨識、診斷、治療睪丸扭轉十分重要。