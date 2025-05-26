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吳宗憲告發「吾賴政府」瀆職！　怒轟「違法剋扣地方救命補助款」

▲▼國民黨立委吳宗憲告發賴政府。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）

▲國民黨立委吳宗憲告發賴政府。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）

記者郭運興／台北報導

立法院大幅刪減114年度中央政府總預算，行政院則統刪地方一般性補助款達27.3%，引起各地方縣市政府反彈。對此，國民黨立委吳宗憲今（26日）點出法條表示，中央片面刪掉全台地方政府補助款636億，這不是預算調整，而是違法剝奪，這些錢都是地方政府的救命錢、育兒錢、教育錢。他批評，「吾賴」政府竟然無視法定預算約束，違法剋扣補助款，致使如此重大公共利益損害，因此，他決定告發政府公務員涉瀆職罪，並要求檢察官、調查局、廉政署依法查辦。

吳宗憲指出，今年的中央總預算創台灣史上新高，總支出高達3.13兆，中央卻片面刪掉全台地方政府的補助款636億，宜蘭縣便一口氣被砍了25.5億。再強調一次，這不是預算調整，而是違法剝奪。

吳宗憲表示，這筆補助款已通過立法院三讀、總統公布，是《預算法》第2條所明訂具法律效力的「法定預算」。根據釋字520號解釋理由書及協同意見書，行政機關「必須」依法執行，並沒有拒絕執行法定預算的憲法法源依據，否則不符合依法行政。

吳宗憲強調，大家可以回顧民進黨1月在臉書作的圖表，縱使造謠藍白刪預算，卻也將這一點標示得非常清楚「立法院不可能刪凍中央給地方的一般性補助款、計畫補助款，及公務員的薪資等法律義務支出，且藍白在野黨，對於地方補助款，根本一毛都沒刪，因為這些都是中央法定支出」。

此外，吳宗憲認為，依據憲法147條，中央本應謀求地方經濟發展，地方補助款乃憲法義務，竟還違反《財政收支劃分法》第30條第3項「補助不得低於前一年度」的規定。

吳宗憲直言，不論是中央總預算案還是新修正的《財劃法》，兩者都已經立法院三讀通過、總統公布，縱使提釋憲，在被宣判違憲以前，法律效力「不受影響」。所以說，執政黨也不要再扯釋憲當藉口，行政院主計總處現行的作為，就是違法！

因此，吳宗憲強調，他今天在委員會當場告發政府公務員涉嫌違法剋扣地方補助款，可能構成《刑法》第129條第2項「違法抑留剋扣罪」，以及《貪汙治罪條例》第6條1項1款之抑留剋扣罪。

吳宗憲說，自己相信，主計長過去曾任職於台南市政府主計處，想必非常清楚這些錢都是地方政府撐起教育、社福與基礎建設的基礎財源，是用來幫孩子吃營養午餐、改善校舍、補助弱勢津貼和做基礎建設的。這是地方的救命錢、育兒錢、教育錢，結果現在卻被民進黨政府「違法沒收」了。

吳宗憲再說，主計長當然也該知道，像宜蘭、苗栗這類人均負債全台最高的縣市，根本已經結果主計總處不僅未與地方溝通，還能輕描淡寫說「不夠可以去借（舉債）」？說這是冷血行政他都覺得太輕了。政府砍了地方補助款，等於是「底層可以沒飯吃，但中央不能少了那636億」，完全是肥中央、瘦地方。

吳宗憲認為，這不是只有宜蘭的問題，而是全國22縣市人民的共同權益。補助款不是中央的賞賜，而是法律明定的義務，行政機關不能選擇性執行法定預算，更不能以政治操作剝奪地方資源，這不是財政技術問題，是赤裸裸違法，是對憲政秩序與地方自治精神的踐踏。

吳宗憲強調，「吾賴」政府竟然無視法定預算的約束，違法剋扣補助款，致使如此重大的公共利益損害，我也在此告發政府公務員涉瀆職罪，並要求檢察官、調查局、廉政署依法查辦。

最後，吳宗憲呼籲，當政府帶頭違法，法治社會就已開始崩解；當中央集錢集權、以錢控政，地方自治不再，獨裁將成為事實。大家不能沉默、不能退讓，唯有堅定抗爭，守住法治的最後底線，請不要讓「依法行政」變成歷史名詞！

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