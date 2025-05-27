嘉義縣農工科技大縣崛起　翁章梁再度榮獲五星首長殊榮

▲農工科技大縣成型！翁章梁再連續4度奪5星首長，滿意度再創歷史新高 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025年「遠見雜誌縣市長施政滿意度調查」今27日公布結果，嘉義縣長翁章梁第4度蟬聯五星首長殊榮，個人施政滿意度全國唯一超過8成、高達83.7％，以及縣政團隊8大面向表現都榮獲全國第1，再創歷史新高，縣政運作獲民眾高度肯定。

遠見雜誌指出，翁章梁縣長推動嘉義縣轉型為「農工科技大縣」，施政方向強調農業升級與導入科技產業，成功翻轉傳統農業縣形象，施政成果明顯，獲縣民高度認同。

嘉義縣8大施政面向之中的「警政治安」得85.3%滿意度、「道路與交通」73.7%、「經濟與就業」71.1%，3項都是全國第1，不滿意度僅11.6%，全國最低。

翁章梁說，嘉義縣各項重大建設正有序推進，台積電先進封裝廠CoWoS進駐嘉義科學園區，馬稠後智慧園區及無人機國家隊陸續壯大中，南科管理局已啟動嘉科二期90公頃擴建計畫，中埔公館、水上南靖產業園區及布袋水產加值園區也進入實質開發階段。

另外，具備大型消費機能的Outlet華泰名品城將進駐高鐵特區，投資49億元，第一期預計2028年營運。

除了重大建設到位，縣府也未雨綢繆，加速新闢或改善快速道路與主要聯外幹道，要將人口紅利留在嘉義，目前正規劃高鐵前的重劃區，串聯縣和高鐵特區，讓這個區域成為嘉義縣發展核心。

翁縣長感謝縣民的肯定，深知肯定越多，責任越大，嘉義縣正在穩定邁向農工科技大縣，縣府團隊將繼續努力，回饋鄉親們的支持與期待。