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嘉義大埔健康照護新里程碑啟動　大林慈濟智慧科技助力偏鄉醫療

▲▼ 嘉義縣偏鄉健康照護新典範，大埔鄉啟動全人整合照護及遠距醫療 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣偏鄉健康照護新典範，大埔鄉啟動全人整合照護及遠距醫療 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大埔鄉位處偏遠、山路蜿蜒，曾被列為「無醫鄉」，嘉義縣89年起結合健保署IDS計畫，輔導大林慈濟醫院進駐大埔鄉衛生所設立醫療站，提供全天候駐診24小時醫療服務，近年來更整合大林慈濟和台南奇美醫院，提供12專科、每月52診次服務。

▲▼ 嘉義縣偏鄉健康照護新典範，大埔鄉啟動全人整合照護及遠距醫療 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局今年進一步導入「全人整合照護方案」與「遠距醫療」，結合智慧科技與整合性照護模式，提升大埔鄉親就醫可近性，改善急重症醫療照護，今17日舉行啟動記者會，健保署南區業務組、大林慈濟、嘉義長庚與奇美醫院等單位在大埔醫療站演練遠距急診，開啟偏鄉健康照護新里程碑。

▲▼ 嘉義縣偏鄉健康照護新典範，大埔鄉啟動全人整合照護及遠距醫療 。（圖／嘉義縣政府提供）

大林慈濟院長賴寧生表示，全人整合照護計畫將原以疾病診治為主的模式，轉為「以人為本」的照護，整合健康促進、預防保健、疾病診療、個案追蹤及健康管理等，並加強婦（兒）追蹤關懷、慢性病管理及長期照顧銜接，依照當地鄉親特性與需求，提供個人化方案。

▲▼ 嘉義縣偏鄉健康照護新典範，大埔鄉啟動全人整合照護及遠距醫療 。（圖／嘉義縣政府提供）

為克服交通不便的就醫限制，衛生局向衛福部爭取遠距醫療資源，已在阿里山鄉衛生所、阿里山香林衛生室、梅山瑞里醫療站啟動遠距服務，今年再布建大埔鄉醫療站設備，整合大林慈濟、嘉義長庚等重度急救責任醫院，提供急重症腦中風、緊急外傷及心肌梗塞急診遠距會診，透過區域聯防與綠色通道，大幅縮短到院後疾病處置時程，爭取黃金治療時間。

▲▼ 嘉義縣偏鄉健康照護新典範，大埔鄉啟動全人整合照護及遠距醫療 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華說，大埔地處偏遠，衛生所及大林慈濟在最少人力及資源下，從醫療到公衛並深耕全人照護，同時肩負緊急醫療關鍵角色，用心守護大埔，落實健康平權、醫療零距離。

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