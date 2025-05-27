超商牛奶日優惠！7-11首創公益鮮乳助童　全家合作鮮乳坊新品開賣

▲7-11首度在OPENPOINT APP加入「公益訂閱制」，推出全新「鮮乳周到」，幫助弱勢孩童有鮮乳喝。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

迎接6月1日「世界牛奶日」，兩大超商推出鮮乳相關優惠！7-ELEVEN更首創線上「公益訂閱制」，在OPENPOINT APP推出全新「鮮乳周到」，讓民眾透過每月線上300元捐款，幫助弱勢孩童不間斷有營養鮮乳喝，再送點數300點。全家響應「世界牛奶日」，與鮮乳坊合作推出多款鮮食新品、甜點。

●7-11 公益訂閱制「鮮乳周到」

▲陳柏笙同學從小透過「世界和平會」持續喝鮮乳，入選2022年U12世界盃棒球賽選手。（圖／業者提供）

7-ELEVEN「把愛找回來」公益平台結合OPENPOINT APP，透過系統數位化，協助社福團體增加募款管道、物資分配，同時解決傳統捐款捐物的繁瑣流程，民眾更可以24小時發揮愛心，輕鬆做好事。

今年6月起鮮乳公益認捐擴大創新，首度在OPENPOINT APP線上捐款加入「捐物定期定額訂閱制」，攜手連續合作7年的「世界和平會」，整合集團資源，擴大執行面向，藉由統一「瑞穗鮮乳」與全台超過7100家7-11門市串連，讓捐贈的鮮乳能透過門市方便傳遞。

▲民眾每月捐贈300元，幫助弱勢孩童持續有鮮乳喝，連訂6期再送OPENPOINT點數300點（等於300元）。（圖／業者提供）



民眾可透過「OPENPOINT APP」定期定額每月捐贈300元，連訂6期再送OPENPOINT點數300點（等於300元）。公益團體可將募得的善款，使用「行動隨時取」功能購買統一瑞穗鮮乳後，讓學校老師可每周固定到鄰近門市領取，再分發給學生飲用。

7-11表示，期盼這個模式可擴散至整年度，匯聚社會善意，補足兒童營養補給缺口，周周喝鮮乳、兌領不間斷，助孩童茁壯成長。

▲門市「ibon公益認捐」通路推出加碼活動。（圖／業者提供）

此次也針對門市「ibon公益認捐」通路推出加碼活動，消費者於ibon 認捐一組276元的瑞穗鮮乳（每組3入930ml），即由統一超商好鄰居文教基金會加贈1份統一麵包「愛心牛奶球」或「快樂牛奶球」，預計提供1萬2千份，延續關懷初衷。

▲▼搭配世界牛奶日，相關商品第二件省10元。（圖／業者提供）

●7-11「世界牛奶日」優惠

不僅如此，7-11迎接6月1日「世界牛奶日」，即日起也祭出限時優惠。5月28日至6月1日期間，凡購買瑞穗鮮乳、瑞穗牛奶、Dr.Milker 指定品項，任選「第二件現折10元」。

5月27日至6月10日，人氣甜點與麵包更祭出近百款指定商品優惠活動，任選兩件即享「第二件省10元」。5月27日至6月24日還有現萃茶「黑糖珍珠撞奶」限定優惠，第二杯省10元。

●全家「世界牛奶日」優惠

全家響應世界牛奶日，攜手「鮮乳坊」將莊園級優質乳源入料，5月28日起推出4款「Milky Summer 奶香鮮食」新品，早餐、午餐、輕食點心都有。

▲全家響應「世界牛奶日」，與鮮乳坊合作推出新品，並有多款鮮乳優惠。（圖／業者提供）



主打「哞哞奶香白醬火腿蛋堡」售價49元，搭配指定飲品享69元餐促優惠。還有「哞哞培根奶香海陸焗飯」，使用鮮乳坊桂芳鮮乳熬製濃郁白醬，撒上培根碎、花蛤與德腸，售價89元。

「馬鈴薯玉米濃湯」同步以桂芳鮮乳優質乳源入料，特選香甜玉米粒，搭配特製濃厚湯底，售價55元。「桃氣奶奶夾心土司」黃桃奶霜使用鮮乳坊優質乳源，結合帶有果肉的黃桃醬製成，展現酸甜與奶香層次，售價35元，搭配指定飲品享49元餐促優惠。

▲全家與鮮乳坊合作推出新品。（圖／業者提供）

慶祝鮮乳坊聯名新品上市，5月28日起至6月24日，全家會員凡於店舖購買鮮乳坊聯名商品、鮮乳坊鮮乳任一件，更可參加「Milky Summer抽獎趣活動」，有機會抽中鮮乳坊周邊商品盲袋，或1萬元全家購物金。

此外，6月1日世界牛奶日當天上午10點，全家APP「優惠趣」同步推出「世界牛奶日鮮乳優惠趣」一日限定搶券活動，包含鮮乳坊、林鳳營、光泉、義美、福樂、萬丹等6大國產品牌指定鮮乳（936ml），單件75折優惠，每會員限領2張數量有限，搶完為止。