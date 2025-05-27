7-11推罪惡系「花生辣雞堡」　全家甩油健康餐熱賣1.5倍

▲7-11推出全新漢堡，罪惡系「花生熔岩辣雞腿堡」、傳統系「黑胡椒豬柳蛋堡」都有。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接5月28日「國際漢堡日」，7-ELEVEN今年推出多款漢堡新品，包括首度開賣罪惡系「花生熔岩辣雞腿堡」、傳統系「黑胡椒豬柳蛋堡」，搭飲料限時特價95元，還有「漢堡搭咖啡3+3組合」可省上百元。全家主打甩油健康餐盒，夏季熱銷1.5倍，再推新品「加菜不要飯」概念的「蔬滿盒」。

★7-11 漢堡新品

7-ELEVEN自5月28日起全新推出「罪惡系」和「傳統系」兩大讓人難以抗拒的漢堡，同時全台22間門市限定販售的「不可思議咖啡」，也推出清爽系「椰香冠軍拿鐵」限時嚐鮮價95元。

▲▼全台22間門市限定販售的「不可思議咖啡」，也推出夏季新品「椰香冠軍拿鐵」。（圖／業者提供）

其中罪惡系「花生熔岩辣雞腿堡」以濃郁花生醬，高溫炒焙岩鹽入味，鹹香四溢、層次豐富；搭配酥嫩多汁的辣味雞腿排與起司。若偏好傳統早午餐風格，推薦「黑胡椒豬柳蛋堡」，嚴選豬後腿肉製成的軟嫩豬柳，佐以香濃黑胡椒醬，加上烤蛋、美生菜與爽脆小黃瓜，口感豐富又飽足，是上班族的完美選擇。

▲7-11推出全新漢堡，APP也祭出「國際漢堡日指定漢堡3+3」組合，省上百元。（圖／業者提供）

新品期間也推出限時優惠，5月28日起漢堡搭配指定飲料可享「95元組合餐」，百元有找就能吃到漢堡餐。5月28日至6月10日堡類商品可享「OPENPOINT點數5倍送」加速累積點數超划算。

「OPENPOINT APP」行動隨時取還有超值限定組合「國際漢堡日指定漢堡3+3」，指定漢堡品項（花生熔岩辣雞腿堡/黑胡椒豬柳蛋堡/黃金蝦排堡/星宇航空美式爆汁熱狗堡/晶華嫩雞鮮蔬貝果）+搭配指定飲品（CITY CAFE大杯拿鐵、大杯美式、CITY TEA琥珀小葉奶茶）最多可省下132元。

「國際漢堡日指定漢堡3+3」5月27日至5月31日：

1.CITY CAFE大杯美式3杯+3個指定漢堡系列，285元，最多省117元。

2.CITY CAFE大杯拿鐵3杯+3個指定漢堡系列，305元，最多省127元。

3.CITY TEA琥珀小葉奶茶3杯+3個指定漢堡系列，315元，最多省132元。

▼「國際漢堡日指定漢堡3+3」組合優惠。（圖／業者提供）



★全家甩油健康餐盒

全家看準夏天想「甩油」需求，加上端午吃膩粽子後想吃清爽美食，自有鮮食品牌「健康志向」全系列推出多達13款商品，對比去年同期成長近2成，夏季期間更熱賣1.5倍，其中主打「加菜不要飯」概念的「蔬滿盒」系列尤受消費者青睞。

▲全家看準夏季甩油，主打鮮食品牌「健康志向」餐盒。（圖／業者提供）

今年端午新品推薦「嫩烤香料雞胸排蔬滿盒」，選用整塊原肉雞胸排，搭配黑胡椒與香料醃製烘烤，佐馬鈴薯與多樣蔬菜，蛋白質高達28g、蔬菜量可補足每日2/3攝取，輕鬆甩油無負擔，將於5月28日上市販售。

還有包含蛋白質高達30g的「健身G肉餐盒」、以白花椰菜米為基底的「黑胡椒豬柳多彩纖蔬餐盒」等，都是人氣選擇。偏好輕食或運動前快速補充能量的消費者，也可選「紐奧良風味烤雞鮮蔬三明治」。

▲「健康志向」全系列推出多達13款商品。（圖／業者提供）

馬芬堡體則有「大麥雙蛋白豬肉堡」，還有一手掌握的握沙拉系列商品等，「健康志向」全系列在早、午、晚餐都能自由搭配選購，5月28日至6月10日期間，全家會員APP隨買跨店取更推出99元系列健康志向餐盒「10入800元優惠」，等於省下190元，限量4000組，外食族可把握機會搶。