45歲男不舉亂服「草藥」 腎壞了！醫教吃「1食物」半年逆轉

▲腎臟科醫師洪永祥指出，大蒜是好處多、健康又排毒的好食物，有助於排出體內重金屬、預防阿茲海默症和失智症。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

台灣洗腎盛行率居於全球之冠，因此被稱為「洗腎王國」。腎臟科名醫洪永祥就分享，有位45歲男子吃了半年草藥後，開始出現頭痛、肚子痛等症狀，更引發腎衰竭，於是他建議對方可以多攝取大蒜、香菜等食物，加速體內重金屬排出，後來該男子「每天吃2瓣生大蒜」，半年後身體狀況果真逐漸好轉，連腎功能都慢慢恢復了。

洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文表示，一位45歲上班族男性因性功能下降，聽從朋友介紹去沒有招牌的草藥店吃了草藥，半年後開始出現頭痛、頭暈、肚子痛等症狀，體檢結果更顯示他有貧血、腎功能衰退，腎絲球過濾率從80分降到60分，就醫後才發現自己血液中鉛含量過高。

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洪永祥說到，該男子告訴他，之前的醫師要求他停掉草藥，還得多喝水讓毒素自然排出，後來腎功能跟貧血問題雖然沒有繼續惡化，但腎功能依舊沒有恢復，也仍會頭痛，才趕緊跑去掛洪永祥的門診。

洪永祥建議該男子，除了多喝水、運動、泡熱水澡之外，多攝取大蒜、香菜、洋蔥等食物，都可以增加體內重金屬的排出，「他後來每天吃2瓣的生大蒜，連續吃了半年，不止頭痛、頭暈改善，連腎功能都慢慢恢復了」。

「大蒜中的含硫化合物可以保護器官，免於重金屬的毒害。」洪永祥說明，根據2011年一項為期4個禮拜的研究，針對過分暴露在含鉛環境中的汽車電池廠員工，請他們多攝取大蒜，結果發現他們血液中的鉛含量降低了19%，也減少不同的臨床中毒徵狀，如頭痛、高血壓。

洪永祥強調，大蒜對健康有8個好處，包括「減少發炎及殺菌作用」、「降膽固醇及血壓」、「增強免疫系統，減輕感冒程度」、「有效抑制大腸腫瘤形成」、「有助預防阿茲海默症和失智症」、「預防心血管疾病」、「有助排出體內重金屬」、「富含各種維生素及其他微量的營養素，但熱量極低」等等，是好處多、健康又排毒的好食物。

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