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工程師假扮AI！新創公司「Builder.ai」宣布破產　連微軟都被騙

2016年成立的英國人工智慧新創公司「Builder.ai」。（圖／翻攝自X平台）

▲2016年成立的英國人工智慧新創公司「Builder.ai」，被爆全靠印度工程師手寫程式。（圖／翻攝自X平台）

圖文／CTWANT

2016年成立的英國人工智慧（AI）新創公司「Builder.ai」曾在過去8年間募資超過4.45億美元，並獲得微軟（Microsoft）與卡達主權基金「卡達投資局」（Qatar Investment Authority）的背書，估值在最高峰時更突破13億美元，然而就在這個月，它破產了。

當人工智慧產業正苦於飆升的運算成本與層出不窮的「幻覺」（hallucinations，AI給出含有貌似事實的虛假或誤導性資訊 ）問題時，投資人的耐心已瀕臨極限。2025年5月，曾被視為「AI民主化」標竿的英國新創Builder.ai宣告破產，其帳戶遭主要債權方維奧拉信貸（Viola Credit）扣押3700萬美元後，僅剩500萬美元現金。執行長拉提亞（Manpreet Ratia）在接管公司2個月後，被迫關閉營運並申請破產保護。

這家標榜「讓開發軟體像點披薩一樣簡單」的公司，曾擁有令人艷羨的資本光環：8年間募資超過4.45億美元，獲微軟與卡達投資局背書，2023年估值更衝上13億美元高峰。然而，光鮮亮麗的表層底下，卻是長期依賴誇大敘事與財務操作的危樓。

Builder.ai的崛起始於2016年，共同創辦人杜加爾（Sachin Dev Duggal）以「AI驅動模組化開發」為號召，推出平台「Builder Studio」與數位助理「娜塔莎」（Natasha），宣稱能讓非工程師輕鬆打造複雜的應用程式。

但《華爾街日報》（The Wall Street Journal）2019年調查揭露，其核心技術實為印度工程師團隊的手動開發，AI僅是行銷話術，「全是工程師，沒有AI」的真相，加速了其後續的崩壞。

危機在2024年全面爆發：客戶投訴開發延宕、員工指控杜加爾管理混亂，而杜加爾本人更捲入印度當局的洗錢調查，雖然他否認涉案，聲稱自己僅為證人。英國《金融時報》（Financial Times）還披露，Builder.ai長期聘用與杜加爾有私人關係的審計機構，財務透明度備受質疑。

拉提亞於2024年3月接任執行長時，公司英美帳戶中的資金已近乎歸零。他坦承：「歷史決策造成的財務壓力已無法挽回」，並將2024年營收預測從1.4億美元腰斬至7000萬美元。維奧拉信貸的抽銀根行動，最終觸發了違約的連鎖反應。

內部文件顯示，Builder.ai長期以「漂AI」（AI washing，指企業誇大宣傳其產品或服務中應用AI技術的程度）策略吸引投資，包括將傳統外包開發，包裝為AI自動化；虛報東南亞與中東市場的擴張效益；隱瞞對廉價印度工程師的依賴。

破產後，其全球團隊遭大規模裁撤，其大多數為新創及中小企業的客戶，被迫緊急遷移應用程式，暴露當代依賴新興AI平台的高風險。

Builder.ai的殞落並非唯一的例子。儘管AI公司占據2024年美國新創募資額40%，多數仍無法盈利。產業目前正面臨殘酷的優勝劣汰，許多企業遭遇技術瓶頸，如「AI幻覺」問題推高維護成本；或是商業模式缺陷，也就是過度依賴風投，缺乏真實變現能力；最後則是監管風險，其誇大的行銷手法往往遊走法律邊緣。

美國高德納諮詢公司（Gartner）預測，低程式碼／無程式碼（low-code/no-code）市場規模將在2024年底達260億美元，但Builder.ai案例證明，若無法兌現「AI變革」的承諾，再華麗的敘事終將坍塌。

從微軟戰略合作到美國商業月刊《快公司》（Fast Company）評選的創新企業，Builder.ai曾完美演繹AI時代的造神戲碼。但其結局揭示更深層的教訓：當「規模」被誤認為「永續」、「能見度」被錯當「競爭力」，魔法消散後，留下的只有一片狼藉與投資人無法追回的13億美元估值泡沫。

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