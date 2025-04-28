卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼進行，民進黨發言人、新北議員卓冠廷27日透露，總統兼民進黨主席賴清德曾在一次中常會上下達軍令，那是每一區都得救、連署罷免藍委35個全部都要過，而上上週中常會，賴清德也交辦秘書長林右昌「所有打電話進來黨中央表達哪一個議員、哪一個縣市黨部不認真的，請秘書長直接告訴他有人打電話來，我要求的」，所以如果覺得哪個地區的黨公職不夠努力，打電話到黨中央是會有用。

針對「民進黨在大罷免後期扮演的角色」，卓冠廷於節目《皓事之徒》表示，他舉花蓮為例，花蓮對這次整個罷免是重中之重，如果國民黨團總召傅崐萁最後二階連署沒有連署成功，對這次大罷免運動是超級重大傷害，所以對民進黨而言，接受到的指令就是全力協助罷團，哪邊需要就去協助。

卓冠廷指出，坦白講，賴清德主席下的軍令是每一區都得救、連署罷免藍委35個全部都要過，但在實際操作、執行面分為幾個部分，如果罷免連署不過，對大罷免氣勢會有重大傷害的、這個人惡劣到不能不罷、以及需要大家幫忙的地區，傅崐萁剛好符合全部要件。

桌冠廷說，到了最後現在肉搏戰，收取連署書的關鍵時期，所有顯性可以出來連署的人都完成了，要如何進一步讓在地還沒有連署的人連署？地方給的壓力多大？最後該怎麼辦？所以民進黨派10個黨工過去站路口收連署書，兩人一組等於多了5組連署站，如果兩個人一天繳20份，20天就400份了，多了5組就2000份，就是這樣連署，這不只針對花蓮，而是整個戰略下達。

卓冠廷再說，第二個層次是，民進黨在非罷免區(選區為民進黨籍)，做的事情跟整組人力進駐花蓮是一樣的，他們有人力就派助理去罷免區做一樣的事情，他們也會有分配到的罷免地區，就很務實的排班、安排人力、收回幾份連署書。

接著，卓冠廷提到，第一個層次是花蓮這種一定要連署通過的地區、第二個層次是黨公職要去支援的地區，現在很多人在抱怨哪幾個縣市不夠努力，但民進黨能怎麼做？分為兩點，第一，上上週中常會時，賴清德主席直接交辦秘書長林右昌「所有打電話進來黨中央，表達哪一個議員、哪一個縣市黨部不認真的，請秘書長直接告訴他有人打電話來，我要求的」。

卓冠廷認為，所以有議員冷眼旁觀的這些事情會進到賴清德眼睛，每個都會看到，所以他當時呼籲大家如果覺得哪個地區的民進黨黨公職不夠努力，打電話過去黨中央會有用。

最後，卓冠廷強調，除了第一點比較消極的做法，第二，就是民進黨自己能多做什麼？像他就是親自下去宣講、或者用廣播節目邀請罷團領銜人上節目，去做每個人能做的。

▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

