反廢死公投遭中選會擋關！受害者家屬怒轟「士大夫無恥就是國恥」

▲中華民國生命權平等協會榮譽理事長張介能。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者閔文昱／綜合報導

中選會近日以「不符合重大政策之創制或複決」為由，否決立法院通過的「反廢死」公投案，引發國民黨團及被害者家屬強烈不滿。國民黨26日召開記者會，邀請「師鐸獎命案」家屬張介能與殉職警員劉宗鑫的父親劉祉源現身控訴，其中張介能就在記者會上怒斥，「士大夫無恥，就是國恥！」並質疑「你們（專家學者、中選會委員）書讀到哪去了？」

張介能的妻子陳月妹2014年遭搶車、性侵並慘死於榔頭攻擊，案件五審皆判處死刑，但最終因大法官釋憲結果被改判無期徒刑。他痛批，大法官與政府從未考慮被害家屬的心聲，如今中選會竟否決三讀通過的公投案，讓人無法接受。他強調，死刑存廢關係人命，理應屬於重大政策，卻被行政機關片面否定，是對司法與立法權的踐踏。

劉祉源則指出，台灣社會已讓人民感到缺乏安全感，作奸犯科者可逍遙法外，反觀受害者家屬卻長年忍受心碎與痛苦，政府漠視8成反對廢死的民意，中選會只是行政機關，卻行使「太上皇」之權，「怎麼能夠凌駕立法院的決議？」

對此，國民黨立委吳宗憲引述《公投法》第15條第2項，指出立法院提出的公投案不受第10條中選會實質審查規定限制，中選會根本無權否決，然而行政機關竟凌駕立法機關，違反五權分立原則，是「毀憲亂政」。吳更指出，未來即便6名國民法官與兩位專業法官都同意死刑，一位反對的法官就能推翻判決，這是對正義的踐踏。

國民黨團直言，中選會此舉是「沒收公投」，形同行政獨裁。副書記長羅智強痛批，因為廢死是民進黨的「神主牌」，所以不敢碰、不敢讓人民表決。立委葛如鈞更指控中選會變成「選題會」，選擇性審查、配合執政黨政治需要，獨立性與公正性早已蕩然無存。

國民黨團表態將考慮提起行政訴訟，雖然短期內無法翻案，但將持續為社會安全與被害人家屬發聲，並呼籲政府尊重立法權、重視民意。