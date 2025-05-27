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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

監院秘書長李俊俋遭爆公務車送寵物　黃國昌：有羞恥心就應知所進退

▲監察院秘書長李俊俋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院秘書長李俊俋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院大幅刪凍總預算，監察院業務費更遭刪減達96%，但今（27日）爆出，監察院秘書長李俊俋疑似以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，涉濫用行政資源，且「案發」當天正是總統賴清德就職周年。對此，民眾黨主席黃國昌批評，面對這種公器私用劣行，李還輕描淡寫表示「思慮不周」，如果還有為官最後一點羞恥心，就應知所進退。

根據《TVBS新聞網》今日爆料，監察院秘書長李俊俋疑似以公務車辦私事，以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，晚間再親自搭乘公務車接回，涉濫用行政資源、公器私用之嫌，且「案發」當天正是總統賴清德520就職周年。李俊俋本人則回應，家中小狗年紀很大了，平常都是趁著午休自行接送美容，不會使用公務車，但被拍到當天公務繁忙，開會時間比較晚，因此請同仁代為協助接送，坦言自己「思慮不周」。

對此，黃國昌表示，在絕大多數國人眼中，監察院早已淪為廢物院、東廠院。因此，在審查今年度預算時，為避免浪費民脂民膏，在野黨合作替全民把關

黃國昌指出，早已喪失功能的監察院大官，根本不配花人民的血汗錢乘坐公務車。然而，今天卻爆出監察院秘書長李俊俋，不僅要員工幫他忙接送寵物，還是濫用監察院的公務車成為私人寵物接送車。

黃國昌再指，面對這種公器私用的劣行，李俊俋輕描淡寫表示「思慮不周」。職司百官糾彈的御史台如此這般的標準，要全國公務員情何以堪！

黃國昌呼籲，李俊俋如果還有為官最後一點羞恥心，就應知所進退。否則，未來監察院哪裡還有臉去考核文武百官，又有誰會信服？

黃國昌質疑，此等濫用司機及公務車的情形，只有李俊俋嗎？還是有其他監委也如此？監察院最好先自清，別讓御史大夫繼續顏面掃地。

▼民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼民眾黨主席黃國昌出席「國家治理學院-陳抗訓練」活動。（圖／記者呂佳賢攝）

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