河南傳24小時禁酒令　公務員「全天候」遠離酒桌...官方低調不願證實

▲河南傳出將祭公務員全天候禁酒令。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸有網友昨（26）日在自媒體上透露，河南將實施全天候禁酒令，公職人員24小時禁酒，或為史上最嚴紀律風暴。該網友提到，從26日起，全省（河南）公職人員正式進入「全天候禁酒時代」，無論是工作日午間接待，還是週末家庭聚餐，甚至節假日同學會，酒杯將徹底遠離公務員餐桌。

《潮新聞》報導，日前，中央層面深入貫徹中央八項規定精神學習教育工作專班、中央紀委辦公廳公開通報，河南省信陽市、羅山縣10名幹部在學習教育期間違規吃喝、嚴重違反中央八項規定精神問題。10人中有「5人共飲用4瓶白酒，1人飲酒後於當日下午死亡」。

由於「禁酒令」的傳聞甚囂塵上，河南省紀委監委接線人員表示，「並不清楚，相關政策問題，我們這邊不宜解釋，建議您關注河南省紀委監委網站，看網站上是否有通知。」

河南省東部一地級市紀委監委相關工作人員稱，當地現在對飲酒這塊規定比較嚴格，正開展違規飲酒專項（整治）活動，「現在要求得特別嚴對這一塊，（如果舉報的話）我建議你郵寄一個詳細的材料，到時候我們這邊研判過後，會給你打電話反饋。」

至於河南省南部一地級市紀委監委工作人員強調，目前當地對公務員「禁酒」，主要是針對工作日和節假日加班、值班期間，「只要在工作期間都不允許（飲酒），有公職任務在身都不允許（飲酒），週末不從事值班的話可以的。」