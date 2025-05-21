近10年318名公務員違法赴陸　行政院：將依糾正案檢討改進

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

監察院今表示，近10年高階文官違法赴陸有55人，基層文官違規赴陸263人，顯見赴陸管理機制顯有缺漏，並衍生重大國安隱憂，糾正行政院及所屬人事行政總處及教育部。對此，行政院發言人李慧芝回應，行政院已接獲相關資訊，後續將依據糾正內容研議檢討改進；人事行政總處則表示，將加強督促各機關落實人員赴陸管理。

監委林文程調查「公務員違法違規前往中國大陸案」，近10年間計有318名公務員（含高階文官55人、基層文官263人）違法違規赴陸，並確信尚有未經發現之違法違規赴陸人員「黑數」存在，有待主管機關及國安相關單位持續關注查察。

林文程指出，行政院及所屬各主管機關知情卻未能妥採有效應處作為，各級公務員赴陸交流揭露制度迄亦未能落實，有違兩岸人民關係條例相關規定維護國家安全之立法意旨，並動搖國民對於公務員應踐履「恪遵憲法及法律，效忠國家及人民，增進國家利益及人民福祉」有關忠誠義務的信賴，實難辭怠失之咎。

對此，行政院發言人李慧芝回應，行政院已接獲相關資訊，也尊重監察院意見，在正式收到糾正案後，將依據糾正內容研議檢討改進。

人事行政總處說，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及內政部訂頒「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」等相關規定，簡任（或相當簡任）第11職等以上公務員赴陸前應經內政部許可；簡任（或相當簡任）第10職等以下未涉密公務員，則應向所屬機關申請，機關首長應向直屬上級機關申請，經機關核准後，方得赴陸。

人總表示，公務員如違反規定赴陸者，除依兩岸條例第91條處罰緩，應由各機關本於權責依公務人員考績法等相關規定，檢討行政責任，予以適當之懲處。

人總說，為強化各機關赴陸管理，除於人事人員相關講習宣導相關規定並於官網連結大陸委員會專區，另配合該會強化人員赴陸風險意識，於114年4月10日通函各主管機關，公務員不論平、假日赴陸，均應依規定於赴陸前申請許可或報經服務機關同意，並於差勤系統登錄。後續亦將持續加強宣導，督促各機關落實所屬人員赴陸管理。