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氣溫飆「破40℃」！鄭州迎紅色高溫預警　居民哀嚎：才5月

▲鄭州迎來今年首個高溫紅色預警。（圖／CFP）

▲鄭州迎來今年首個高溫紅色預警。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州氣象台19日6時30分發布高溫紅色預警訊號，預計當主城區、航空港區及上街區等區域，最高氣溫將突破40℃，這是鄭州迎來今年首個高溫紅色預警。當地居民直呼，現在才5月已經熱暈了。

據《鄭州日報》報導，截至19日上午10時，鄭州氣溫已達34℃，午後預計最高可達41℃，可能打破當地5月歷史紀錄（原紀錄40.8℃）。河南北部林州等站點甚至預測，將出現43℃的極端高溫，可能刷新全省5月氣溫極值，截至發稿，已來到40℃。

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

▲▼鄭州氣象台提醒，民眾出門在外一定要防曬。（圖／CFP）

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

氣象台消息指出，此輪高溫將持續至21日，期間鄭州及河南中西部地區，將連續三天出現37℃以上的酷熱天氣，部分縣市最高氣溫維持在40至41℃。此外，陝西關中盆地、河北南部等地，也面臨同期罕見高溫。

報導指出，此高溫由大陸暖高壓脊、乾熱氣團輸送及下沉增溫共同導致，疊加聖嬰現象影響，北方冷空氣間歇性南下加劇晝夜溫差。氣象台警告，河南中西部、陝西關中盆地等區域成為高溫核心區，部分站點可能出現42℃極端高溫，須防範森林大火的風險。

相關消息引起當地居民熱議，「鄭州這幾年天氣越來越不正常」、「這氣溫可以放假了，出個門快被曬昏」、「還悶熱潮濕，出汗了」、「快融化了吧，堪比伏天的溫度」、「戶外體育課上不了一點」、「除了熱，想不到別的字可說」。

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