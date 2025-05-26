啃老到35歲！「他翻身當公務員」找女友...媒婆也打槍　全場怒噴

▲原PO自認考上公務員，「根本人生勝利組！」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「根本人生勝利組！」一名男網友自曝，35歲以前都靠爸媽養，直到考上公務員才大翻身，年薪80多萬的他希望找個伴，年齡條件要在25歲以下，結果被媒人打槍。文章曝光後，全場也開噴，「錢也不夠彌補你的顏值」、「這年紀80萬真的少，要娶越南也不容易」。

一名男網友在Dcard坦言，他啃老到35歲，終於翻身考上公務人員，在南部年薪80多萬，「根本人生勝利組！」不僅如此，自信滿滿的原PO，最近找對象卻四處碰壁，「我把目標放在25歲以下美女，結果被媒婆說條件太高！」

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對此，原PO氣呼呼表示，如果連月薪3萬的妹子找不到，「難道要去越南娶嗎？」

底下網友紛紛開酸，「越南妹現在優先挑韓國人」、「越南妹子就一定要嫁給你？台灣10年前就不是他們的首選了，韓國才是」、「25歲以下的美女真的輪不到你，因為比你優秀的男生也很多」、「顏值就沒法匹配年輕正妹啊，錢也不夠彌補你的顏值」、「這薪資不覺得養自己都有困難了嗎」、「35歲講話還像15歲屁孩，這可能才是你碰壁的原因」。

不少網友質疑真實性，「反串要註明！就是因為有你這種人，大家才覺得考上公務員的都有問題」、「考上公務員叫翻身？是不是有什麼誤會」、「感覺故意發的文，另外越南女生沒這麼糟被拿來這樣說」、「不是反串就是引戰喔」。