桃園癌症篩檢抽iPhone　好禮雙重送

▲桃園癌症篩檢抽 iPhone。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

做免費癌症篩檢就能抽iPhone？桃園市政府衛生局限時抽好禮，符合「預防保健子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌」公費癌症篩檢資格，或符合同步推動的「桃園市擴大肺癌篩檢資格」的桃園市民，即日起至10月31日期間內完成任一項癌症篩檢，就能獲得抽iPhone手機的機會。

市府衛生局26日表示，完成越多項篩檢，中獎機會就越高，健康與好禮通通不錯過！為響應第五期國家癌症防治計畫，並配合114年起國家擴大癌症篩檢對象政策，該局同步升級篩檢服務，貼心加贈推出「癌症篩檢獎勵計畫活動」。

桃園市民只需在活動期間完成癌症篩檢，下載「桃園市市民卡App」並完成會員註冊（尊榮或一般會員皆可），進入「消費優惠」專區點選「桃園幣」，填寫並送出「癌症篩檢獎勵計畫活動問卷」，即可獲得一次抽獎機會。每完成一項篩檢就能多填一次問卷、增加一次抽獎資格！

抽獎活動將於114年7月至11月期間每月舉辦，月月抽出首獎1名及貳獎4名，首獎為iPhone手機1支，貳獎則可獲得iPASS MONEY電子支付點數1,000元！若未中獎者將自動保留抽獎資格至次月，愈早完成篩檢抽獎機會愈多。