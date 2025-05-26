交往結婚2年半「愛愛卻0次」　人妻質問老公性向...傻眼了

▲原PO坦言，交往到結婚都處於無性生活。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名人妻透露，交往到結婚已經2年半，仍處於無性生活，老公的說法是壓力大、植髮治療有副作用而沒性慾，沒想到進一步聊到生孩話題，對方反應也偏於冷淡。事實上，原PO直球問過性向問題，且願意配合演下去，但老公否認，讓她不知所措。文章引發網友回應，「不能理解為什麼要走到結婚」。

一名女網友在Dcard表示，兩人交往到走入婚姻，老公都對她很好，還包辦生活開銷，然而有一件事總是讓原PO難以啟齒，兩人交往1年結婚，度完蜜月也半年了，至今還沒有行房，「是真的一次都沒有！」

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原PO坦言，本身性慾不高，但又感到矛盾與困惑，「這樣的個案是否真的太特殊？夫妻好難一輩子過下去的感覺。」

事實上，原PO也問過老公這害羞問題，卻得到植髮療程有副作用，以及工作壓力大，因此對性愛興致缺缺。當然兩人也曾討論過生孩的話題，彼此共識只要生一個，卻無法繼續聊下去，因為老公頻頻句號她。

原PO還說，之前一氣之下說想試試看做試管嬰兒，但老公也是隨便敷衍說好，並沒有任何積極作為。

此外，原PO曾懷疑老公是否性向不同，坦白表示「若你是同志我也能配合演下去」，結果對方否認，卻依然對任何關於「性」的討論避之唯恐不及，令她更加摸不著頭緒。

底下網友熱議，「交往就這樣，如果不能接受的話，不能理解為什麼要走到結婚」、「我怎麼辦...交往到結婚10多年，一次都沒有過」、「我不能接受柏拉圖式感情，我會離婚」、「完美好室友～品性好+經濟穩定」、「我也沒什麼性生活，結婚5年試過3次，但都沒成功，聽起來妳老公是不舉欸」、「你性慾不高，那看起來沒什麼問題，當然也有可能是性向問題或者他真的沒有慾望」、「婚前沒試車就是有這種風險」。