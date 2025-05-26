　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交往結婚2年半「愛愛卻0次」　人妻質問老公性向...傻眼了

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO坦言，交往到結婚都處於無性生活。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名人妻透露，交往到結婚已經2年半，仍處於無性生活，老公的說法是壓力大、植髮治療有副作用而沒性慾，沒想到進一步聊到生孩話題，對方反應也偏於冷淡。事實上，原PO直球問過性向問題，且願意配合演下去，但老公否認，讓她不知所措。文章引發網友回應，「不能理解為什麼要走到結婚」。

一名女網友在Dcard表示，兩人交往到走入婚姻，老公都對她很好，還包辦生活開銷，然而有一件事總是讓原PO難以啟齒，兩人交往1年結婚，度完蜜月也半年了，至今還沒有行房，「是真的一次都沒有！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，本身性慾不高，但又感到矛盾與困惑，「這樣的個案是否真的太特殊？夫妻好難一輩子過下去的感覺。」

事實上，原PO也問過老公這害羞問題，卻得到植髮療程有副作用，以及工作壓力大，因此對性愛興致缺缺。當然兩人也曾討論過生孩的話題，彼此共識只要生一個，卻無法繼續聊下去，因為老公頻頻句號她。

原PO還說，之前一氣之下說想試試看做試管嬰兒，但老公也是隨便敷衍說好，並沒有任何積極作為。

此外，原PO曾懷疑老公是否性向不同，坦白表示「若你是同志我也能配合演下去」，結果對方否認，卻依然對任何關於「性」的討論避之唯恐不及，令她更加摸不著頭緒。

底下網友熱議，「交往就這樣，如果不能接受的話，不能理解為什麼要走到結婚」、「我怎麼辦...交往到結婚10多年，一次都沒有過」、「我不能接受柏拉圖式感情，我會離婚」、「完美好室友～品性好+經濟穩定」、「我也沒什麼性生活，結婚5年試過3次，但都沒成功，聽起來妳老公是不舉欸」、「你性慾不高，那看起來沒什麼問題，當然也有可能是性向問題或者他真的沒有慾望」、「婚前沒試車就是有這種風險」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
52年懸案破了！美男大生失蹤　靈媒竟早預言「骸骨位置」
去日本1處他喊無聊「不會再去了」！大票搖頭：比去墾丁划算
快訊／涉洩性平案個資　教育部：葉丙成即日起請假接受調查
董至成斜槓直播帶貨！　1個月驚人收入曝光
LINE「超準都市傳說」萬人看過　網狂搜對話：真的欸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交往結婚2年半「愛愛卻0次」　人妻質問老公性向...傻眼了

快訊／涉洩性平案個資　教育部：葉丙成即日起請假接受調查

你當我是狗？女上班4天被炒「控老闆沒保勞健保」...炸雞店全說了

【廣編】陽獅集團開創AI超維智慧　引領傳播新紀元

周三起連2天雨炸全台　端午連假天氣逐步好轉

搭高捷不小心碰到蛋糕！女怒踩婦人嗆「弄壞誰賠」　網見價格驚呆

威力彩飆7.2億！「4生肖」財運超旺　5招拚一夜致富

月收共10萬！頂客族夫妻「曝生活開銷」爽爽過　羨煞一票人

紫東社區環境改善完工　融合生態綠能打造永續旅遊亮點

去日本1處他喊無聊「不會再去了」！大票搖頭：比去墾丁划算

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

交往結婚2年半「愛愛卻0次」　人妻質問老公性向...傻眼了

快訊／涉洩性平案個資　教育部：葉丙成即日起請假接受調查

你當我是狗？女上班4天被炒「控老闆沒保勞健保」...炸雞店全說了

【廣編】陽獅集團開創AI超維智慧　引領傳播新紀元

周三起連2天雨炸全台　端午連假天氣逐步好轉

搭高捷不小心碰到蛋糕！女怒踩婦人嗆「弄壞誰賠」　網見價格驚呆

威力彩飆7.2億！「4生肖」財運超旺　5招拚一夜致富

月收共10萬！頂客族夫妻「曝生活開銷」爽爽過　羨煞一票人

紫東社區環境改善完工　融合生態綠能打造永續旅遊亮點

去日本1處他喊無聊「不會再去了」！大票搖頭：比去墾丁划算

網購「30公分好棒棒」被起訴　壯陽藥沒驗出鹿鞭成份獲判無罪

部落智慧再啟航！台東部落大學將成立文化傳習資源中心

訂製專屬布標、刻字服務！「香水客製化」成風潮　消費者願掏錢買單

打火猛男「消BRO快」　世壯運龍舟熱血傳承

交往結婚2年半「愛愛卻0次」　人妻質問老公性向...傻眼了

抽驗不漏項　台東端午食品檢驗合格率百分百

快訊／涉洩性平案個資　教育部：葉丙成即日起請假接受調查

IKEA的5萬人睡眠大調查：幾個小習慣正在偷走你的深層睡眠

2025台中自行車嘉年華8/2登場　1500騎手共襄盛舉

台灣KIA高層人事異動！總裁李昌益卸任、5／31生效

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

生活熱門新聞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

爸跟團遊法「自由時間走失」　全場急協尋

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

台灣還有哪裡需要捷運？網點名1縣市

粽葉是廚餘還垃圾？丟錯最高罰6000元

醫示警：手腳「5大異常」恐是癌症

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

新冠捲土重來！醫：3症狀速就醫

連假前變天！　「鋒面掃全台」雨最大時間曝

威力彩今晚飆7.2億　4生肖有橫財

更多熱門

相關新聞

楊祐寧辣妻「沙灘解放比基尼」　渾圓孕肚全被拍

楊祐寧辣妻「沙灘解放比基尼」　渾圓孕肚全被拍

Melinda（阿梅）和藝人楊祐寧2020年結婚，兩人婚後育有2個寶貝女兒，今年3月驚喜宣布即將迎來第三個孩子的喜訊。平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG曬出一系列挺孕肚穿比基尼的照片，畫面曝光後，立刻掀起網友討論，更有人留言大讚她是最美孕婦。

女友年薪150萬！見婚後傻眼條件「想拿掉孩」

女友年薪150萬！見婚後傻眼條件「想拿掉孩」

《黑澀會》米奇挺38週肚拍寫真　被尪狂親暗爽

《黑澀會》米奇挺38週肚拍寫真　被尪狂親暗爽

婆婆開刀要她顧！老公、公公「神反擊」網狂讚

婆婆開刀要她顧！老公、公公「神反擊」網狂讚

28K職缺也搶爆！網揪出關鍵：少到爆炸

28K職缺也搶爆！網揪出關鍵：少到爆炸

關鍵字：

無性生活老公結婚工作壓力大

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面