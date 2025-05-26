　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友年薪150萬　見婚後傻眼條件「想拿掉孩」！男友被轟爆

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO主張辭職帶孩，要女友月給5萬生活費。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「到底在想什麼？」一名男網友透露，發現女友懷孕後，他主張辭職顧孩，婚後住在娘家，而女友可繼續工作，每月給他4至5萬家用費就好。結果女友回應想拿掉孩子，一席話令原PO錯愕又困惑「我們都已過30歲了」，還稱女友已經是老妹了，不懂對方在想什麼。文章引發全場網友開轟，「是我也不要生！」

一名男網友在Dcard表示，他與女友交往7年，職業分別是廚師與科技人員，至於薪水部分，女友月入9萬、年薪約有150萬，原PO則是月入5萬元，直到最近意外懷孕，開始規劃未來家庭分配。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於女友薪水比較多，原PO認為，婚事簡單登記並辦小型婚宴就好，孩子出生後，他離職負責帶小孩，女友只要付他4至5萬家用費就好，一家三口回娘家住，還可省房租。

此想法一出，女友卻回應，她猶豫想把孩子拿掉。一番話令原PO感到不解，「我們都已過30歲了，她都是老妹了，到底在想什麼？」

底下網友紛紛回應，「看最後一行你的心態，是我也不要生，而且是因為不要跟你生」、「你們都30歲了，怎麼好意思說她老，雙標？而且人家科技業，條件比你好太多了，還敢嫌？自己高攀不知道嗎」、「老頭你在想什麼？子宮是你的嗎」、「真是明智的決定，翻譯：她不想有你的孩子」、「在沒有自己房車資產的情況下，9萬養3人在現代很累吧，她才是清醒那個」、「不拿掉還要多養一個巨嬰嗎」、「生孩子是她在生，身體損傷她在扛，生完家計還是她負責」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爸得流感「肺一半變白」送急診隔天驟逝　洪小鈴當場眼淚潰堤！
快訊／民生社區直播小學生上下課！　陸配直播主被送辦
京華城案外案！檢調20路搜索中石化公司
「沉迷A片」集體擺爛？亞馬遜部落提告求償近54億
爸媽都罹癌…賈靜雯活動現場哭了！
吳釗燮與藍白委都缺席　國安會1600萬預算2分鐘光速解凍
三峽翁女兒發聲是假的！僅有2子已返台探視

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

你當我是狗？女上班4天被炒「控老闆沒保勞健保」...炸雞店全說了

【廣編】陽獅集團開創AI超維智慧　引領傳播新紀元

周三起連2天雨炸全台　端午連假天氣逐步好轉

搭高捷不小心碰到蛋糕！女怒踩婦人嗆「弄壞誰賠」　網見價格驚呆

威力彩飆7.2億！「4生肖」財運超旺　5招拚一夜致富

月收共10萬！頂客族夫妻「曝生活開銷」爽爽過　羨煞一票人

紫東社區環境改善完工　融合生態綠能打造永續旅遊亮點

去日本1處他喊無聊「不會再去了」！大票搖頭：比去墾丁划算

銀行領「350萬裝潢款」！行員1舉動惹火阿伯　全場反力挺

端午記得「開火」！命理師曝：這樣做＝財神降臨　禁忌與開運一次看

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

你當我是狗？女上班4天被炒「控老闆沒保勞健保」...炸雞店全說了

【廣編】陽獅集團開創AI超維智慧　引領傳播新紀元

周三起連2天雨炸全台　端午連假天氣逐步好轉

搭高捷不小心碰到蛋糕！女怒踩婦人嗆「弄壞誰賠」　網見價格驚呆

威力彩飆7.2億！「4生肖」財運超旺　5招拚一夜致富

月收共10萬！頂客族夫妻「曝生活開銷」爽爽過　羨煞一票人

紫東社區環境改善完工　融合生態綠能打造永續旅遊亮點

去日本1處他喊無聊「不會再去了」！大票搖頭：比去墾丁划算

銀行領「350萬裝潢款」！行員1舉動惹火阿伯　全場反力挺

端午記得「開火」！命理師曝：這樣做＝財神降臨　禁忌與開運一次看

本土劇上演「迷妹遇本命」　肌肉型男首挑戰台八…蘇晏霈讚：90分

你當我是狗？女上班4天被炒「控老闆沒保勞健保」...炸雞店全說了

京華城案外案！檢調大規模搜索　中石化、中工重訊回應

史迪奇回歸！　真人版《星際寶貝》全球票房「破3.4億美元」開紅盤

日本遊樂園將歸還4隻貓熊！　中國是否再出借…陸外交部回應

52年懸案破了！美男大生一夜失蹤　靈媒竟早預言「骸骨位置」

8塊腹肌炸裂！「激流男神」依勇達多　世壯運創最佳成績晉級

男持刀闖板橋早餐店！驚吐一句話還要店員報警　遭警民壓制送醫

【廣編】陽獅集團開創AI超維智慧　引領傳播新紀元

移工藤球友誼賽台南登場　黃偉哲盼打造幸福共融勞動城市

YENA崔叡娜來台開唱　標準中文唱跳〈愛你〉

生活熱門新聞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

爸跟團遊法「自由時間走失」　全場急協尋

台灣還有哪裡需要捷運？網點名1縣市

醫示警：手腳「5大異常」恐是癌症

粽葉是廚餘還垃圾？丟錯最高罰6000元

新冠捲土重來！醫：3症狀速就醫

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

威力彩今晚飆7.2億　4生肖有橫財

眭澔平險命喪聖母峰！旅行社發聲撇清

連假前變天！　「鋒面掃全台」雨最大時間曝

更多熱門

相關新聞

劉雨柔挺孕肚收「胡凱翔慶生驚喜」　聽1句話秒鼻酸

劉雨柔挺孕肚收「胡凱翔慶生驚喜」　聽1句話秒鼻酸

女星劉雨柔在2023年認愛職籃球星胡凱翔，小倆口更在今年大年初一公開懷孕喜訊，並於事後透露寶寶是女生。她今（26）日凌晨在社群發文，甜蜜分享胡凱翔替她精心安排的驚喜晚餐，提前為她慶生，讓她感受到滿滿的愛意及幸福，同時也透露，自己因為對方的一句話，忍不住鼻酸，坦言心情很複雜。

《黑澀會》米奇挺38週肚拍寫真　被尪狂親暗爽

《黑澀會》米奇挺38週肚拍寫真　被尪狂親暗爽

婆婆開刀要她顧！老公、公公「神反擊」網狂讚

婆婆開刀要她顧！老公、公公「神反擊」網狂讚

「孕妻常夾腿自慰」　夫怕影響胎兒！蘇怡寧給答案

「孕妻常夾腿自慰」　夫怕影響胎兒！蘇怡寧給答案

曾智希峇里島解放比基尼！　「趴床擠出超兇上圍」

曾智希峇里島解放比基尼！　「趴床擠出超兇上圍」

關鍵字：

科技業女友高薪廚師懷孕結婚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面