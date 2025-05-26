女友年薪150萬　見婚後傻眼條件「想拿掉孩」！男友被轟爆

▲原PO主張辭職帶孩，要女友月給5萬生活費。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「到底在想什麼？」一名男網友透露，發現女友懷孕後，他主張辭職顧孩，婚後住在娘家，而女友可繼續工作，每月給他4至5萬家用費就好。結果女友回應想拿掉孩子，一席話令原PO錯愕又困惑「我們都已過30歲了」，還稱女友已經是老妹了，不懂對方在想什麼。文章引發全場網友開轟，「是我也不要生！」

一名男網友在Dcard表示，他與女友交往7年，職業分別是廚師與科技人員，至於薪水部分，女友月入9萬、年薪約有150萬，原PO則是月入5萬元，直到最近意外懷孕，開始規劃未來家庭分配。

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由於女友薪水比較多，原PO認為，婚事簡單登記並辦小型婚宴就好，孩子出生後，他離職負責帶小孩，女友只要付他4至5萬家用費就好，一家三口回娘家住，還可省房租。

此想法一出，女友卻回應，她猶豫想把孩子拿掉。一番話令原PO感到不解，「我們都已過30歲了，她都是老妹了，到底在想什麼？」

底下網友紛紛回應，「看最後一行你的心態，是我也不要生，而且是因為不要跟你生」、「你們都30歲了，怎麼好意思說她老，雙標？而且人家科技業，條件比你好太多了，還敢嫌？自己高攀不知道嗎」、「老頭你在想什麼？子宮是你的嗎」、「真是明智的決定，翻譯：她不想有你的孩子」、「在沒有自己房車資產的情況下，9萬養3人在現代很累吧，她才是清醒那個」、「不拿掉還要多養一個巨嬰嗎」、「生孩子是她在生，身體損傷她在扛，生完家計還是她負責」。