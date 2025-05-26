籲綠放下意識形態　民眾黨：誠實告訴人民「怎麼撐過缺電危機」





▲民眾黨表示，請執政黨放下意識形態，勇敢面對問題，誠實告訴台灣人民，究竟要怎麼撐過缺電危機。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

記者袁茵／台北報導

台灣18日正式進入「非核家園」，但立院民眾黨團提出「核三延役」公投，預計今年8月23日舉行投票。面對本週天氣轉涼，民眾黨今（26日）表示，民眾可能會有「沒那麼缺電」的錯覺，但這樣的錯覺能持續多久？請執政黨放下意識形態，勇敢面對問題，誠實告訴台灣人民「究竟要怎麼撐過缺電危機」？

民眾黨26日於臉書發文表示，這周天氣轉涼，可能會有「沒那麼缺電」的錯覺，小動物的傷亡也會少一點，但這樣的錯覺能持續多久？核三停機後，停電簡直變成全台接力賽。

民眾黨列舉桃園、彰化、台東、花蓮、高雄、台中等案例，酸說小動物們扛起一半的缺電責任，其他縣市也有各種設備故障，總之台電解釋跳電通通跟缺電無關，不過還好這幾天比較涼，萬一真的到以後35度，甚至37、38度的炎夏酷暑，到底還會有多少理由？

民眾黨指出，台電堅持沒有缺電，高雄市長陳其邁也跑出來說，「各縣市要有足夠的電力供應，不應該由高雄市民來承擔整個外部的環境成本」，不過台電數據卻打臉得又快又狠，顯示5月23日晚間8點多，北、南、東部的用電量都比發電量高，南部用電量更超出發電量151萬瓩，只有中部發電量比用電量多，代表全台都在多用中部發的電，高雄市自己的電都不夠用，講別人倒是特別大聲。

民眾黨稱，對照國際，全世界都在調整能源戰略，美國總統川普為拚AI，已經著手鬆綁核能發展，德國也表示不再反對將核能視為再生能源，AI教父黃仁勳更直接說，「台灣政府應該支持各種能源政策，我們需要各種能源來源，包括風力、太陽能、核能，台灣絕對要投資核能，使用能源不應該被污名」。

民眾黨批評，只有民進黨還在緊抱「非核家園」神主牌，大量使用燃煤火力發電廠製造空污，讓台灣人用肺發電；興達火力發電廠遭披露，已沒有操作許可的燃煤機組在4、5月，3度啟動發電，高雄大林電廠機組除役後也已8次啟動發電，民眾黨主席黃國昌就表示，本來除役的電廠，竟然在民眾都不知情的情況之下，又偷偷開啟運轉，是對民進黨能源政策的一大警鐘。

民眾黨也引述美麗島最新民調，題目為「就算以後需要更多電力，你還是同意民進黨政府不重啟核電嗎？」其中有55.1％民眾不認同、32.7％民眾認同，代表過半民眾對「非核家園」或「重啟核電」看法已經逆轉。

民眾黨認為，民主社會最可怕的不是意見不同，而是連講真話的空間都沒有，污名化、貼標籤無法為台灣換來一度電，再多口號也撐不起一座國家的未來，「我們要的是全民都用得起、用得穩的電，請執政黨放下意識形態，勇敢面對問題，誠實告訴台灣人民，我們究竟要怎麼撐過缺電危機？」

最後，民眾黨強調，在總統賴清德上任週年，「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」請公決案正式三讀通過，能源要多元，台灣才有未來、才有國安，才是解方，面對攸關台灣未來的重大議題，要透過公投把台灣未來決定權交由人民集體智慧決定。