罷免吳思瑤備補領銜人點頭了！　願接重任 「一起走最後一哩路」

▲備補領銜人詹嘉文宣布，態願意承擔責任，成為罷免吳思瑤案新領銜人。（圖／賴苡任提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團體，因領銜人張克晉退出，日前罷團宣布啟動「鮭魚回郵」募集更改領銜人同意書，召集人賴苡任昨宣布，「鮭魚回郵」計畫已經正式結束，有位熱心的提議人23日已經完成送件程序，2400份同意書已寄送中選會。備補領銜人詹嘉文今（26日）也透過臉書表態「願意承擔責任」，成為罷免吳思瑤案新領銜人，呼籲支持者繼續挺身而出，走完最後一哩路。

詹嘉文表示，此案從啟動至今歷經波折，無數支持者持續關注、熱情不減，盡管過程充滿挑戰與考驗，但我深知，這不是某個人或單一團體任務，而是人民對不適任民意代表具體表達，是一次民主社會中對權力監督的集體意志。

詹嘉文說，願意在法律與制度框架下承擔全部責任，並全力配合中選會的程序審查，只為讓這項公民行動能夠持續推進，也要特別感謝在第一階段中無怨無悔付出提議人、志工與連署人，是你們堅持與努力，讓這場公民行動至今仍保有希望。

詹嘉文指出，感謝召集人賴苡任與前任領銜人在面對無數司法壓力與程序障礙時仍選擇堅持到底，完成第一階段任務，目前由賴苡任所掌握連署名冊與第二階段3萬5千份的連署目標，在全體志工與士林、北投選區的支持下，能在最後的8天關鍵期順利完成。

詹嘉文認為，罷免案早已不只是士林北投在地事件，而是全國反對民進黨、反對獨裁政府的最大公約數，「罷免吳思瑤，就是罷免賴清德」，這場行動，不只是民怨的集中爆發，更是民主最深層的展現，未來的路仍充滿挑戰，呼籲所有支持罷免吳思瑤的朋友，不論是站在第一線的連署志工，還是在背後默默付出的支持者，繼續挺身而出，共同完成這場捍衛選民權利、守護民主價值的最後一哩路。