朱立倫批賴清德最狠毒總統　吳崢：獨裁會邀請你參加國安簡報？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席朱立倫日前於《聯合報》專訪時批評總統賴清德，執政一年「對內家暴對外無能」，更形容是三獨總統「最台獨、最獨裁、最狠毒」，但他也針對國安簡報直言「賴總統敞開雙手，我也敞開雙手」。對此，民進黨發言人吳崢今（26日）表示，如果真像朱立倫說的，又家暴又獨裁又狠毒，怎會邀請你參加國安簡報？正面回應國安簡報，這點是好的，但前面胡言亂語先扣帽子，毫無必要，最大在野黨主席發言像個網軍帳號一樣，只會拉低格局。

吳崢表示，聯合報今天刊出朱立倫的專訪，朱立倫花了很大篇幅批評賴清德總統，什麼「對內家暴對外無能」，什麼「最狠毒的總統」，但後面話鋒一轉，對於總統指示國安團隊向在野黨主席進行國安簡報，朱立倫又說「賴總統敞開雙手，我也敞開雙手」。

吳崢質疑，哈囉？如果總統賴清德真的像朱立倫說的，又家暴又獨裁又狠毒，怎麼會邀請你參加國安簡報，共享關鍵資訊？一邊指控賴總統獨裁，一邊又說對賴總統敞開雙手，這已經不是邏輯矛盾，是邏輯出國渡假去了。

吳崢認為，國民黨不要誤會，朱立倫正面回應朝野國安簡報，這點是好的。但前面胡言亂語先扣賴總統一頓帽子，就毫無必要，最大在野黨黨主席發言像個網軍帳號一樣，只會大大拉低朱主席格局。

吳崢指出，從今年2月初總統召集五院協商，到現在請國安團隊籌備和在野黨主席做國安簡報，一路以來很清楚，賴總統的路線就是循憲法架構，希望在制度內調解朝野的分歧。

吳崢強調，不論關稅衝擊或國際安全情勢，政府都有意願和在野黨務實商討對策，但如果國民黨每次回應之前都要先來一齣受虐兒劇場、演一次朱立倫哭倒長城，這種務虛不務實的作法只會阻擋朝野間的對話，無助台灣應對外部挑戰。

▼民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）