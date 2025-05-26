謝宜容哭20分鐘拚緩刑！律師喊怪「誰亂教的」：策略有沒有這麼爛

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謝宜容哭20分鐘拚緩刑！李怡貞喊怪「誰教的」：策略有沒有這麼爛

▲謝宜容100萬元交保，現身帶哭腔喊，對不起大家、對不起家屬。（圖／記者陸運陞攝） 

▲謝宜容戴帽與口罩遮臉。（圖／記者陸運陞攝）

記者曾筠淇／綜合報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉貪，新北地院今（26）日首度開庭，謝認罪痛哭，想爭取緩刑。對此，律師李怡貞就在臉書上直呼，既然都認罪，那還哭什麼？「要認罪，一開始就要哭要演了啦！」

謝宜容任內涉職場霸凌，之後又被查出她在任內將分署整修工程化整為零、規避金額高於150萬元須加入外部評選委員的程序，還有用分署「就業安定基金」、「就業保險基金」採購三節禮盒，卻涉將沒送完的12盒納為己有，價值2萬餘元。

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檢方起訴謝宜容涉犯《刑法》洩密、《貪污治罪條例》圖利、侵占公用暨公有財物等罪嫌。新北地院今（26）日首度開庭，謝宜容庭訊時與同案6名被告官商均認罪，她還當庭痛哭約莫20分鐘。辯護律師主張謝在偵查中自白犯罪、不法所得低於5萬元且已全額繳回，符合《貪污治罪條例》減刑條件，盼能爭取緩刑。

李怡貞對此在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上直呼奇怪，這樣謝宜容當初律師函寫這麼長「是在哈囉？」律師費也不是這樣亂花的。她也認為，既然全都認罪，那還哭什麼？謝宜容律師的訴訟策略有沒有這麼爛？如果要認罪，一開始就要哭、要演了。

李怡貞也在留言處表示，哭一哭就有緩刑是哪個律師教的？「笑死，你的情況會有緩刑才有鬼啦，真的有通靈啊」。

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