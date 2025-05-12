快訊／8連霸台南議員蔡淑惠詐助理費533萬　貪污罪判刑2年

▲國民黨籍台南市議員蔡淑惠涉詐領助理費533萬餘元，台南地院判處2年徒刑、褫奪公權3年，緩刑5年。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨籍藍營8連霸市議員蔡淑惠，遭控任內涉嫌與3名助理共謀，透過虛報名額、浮報薪資等手法詐領助理費533萬餘元，南檢依貪污與偽造文書罪嫌起訴，台南地院12日宣判，考量她在偵查期間主動繳回全數不法所得，將她判刑2年、褫奪公權3年，緩刑5年。

檢調指出，台南市議員蔡淑惠自2009年10月至2016年12月擔任市議員期間，明知助理補助費是由市議會預算支應、並非議員個人薪資，仍與黃姓、蔡姓、許姓3名助理共謀，利用議員身分職務機會，向議會虛報助理名額或浮報薪資，藉此詐領公費補助共計533萬1012元，涉犯貪污治罪條例及使公務員登載不實罪嫌。

蔡淑惠在偵查期間主動繳回全數不法所得，台南地院審酌後蔡淑惠共同犯利用職務機會詐取財物罪，共3罪，各處有期徒刑 1年10月，均褫奪公權3年。應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並應於本判決確定後2年內向公庫支付新臺幣50萬元；褫奪公權3年。扣案之犯罪所得新台幣533萬1012元沒收。



黃姓助理共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處有期徒刑1年9月，均褫奪公權2年。應執行有期徒刑1年10月，緩刑3年，並應於本判決確定後1年內向公庫支付新台幣0萬元；褫奪公權2年。許姓助理共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年9月。緩刑3年，並應於本判決確定後壹年內向公庫支付新台幣6萬元。褫奪公權2年。蔡姓助理共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處有期徒刑1年9月，均褫奪公權2年。應執行有期徒刑1年10月，緩刑3年，並應於判決確定後1年內向公庫支付新台幣10萬元；褫奪公權2年。