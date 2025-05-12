　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／8連霸台南議員蔡淑惠詐助理費533萬　貪污罪判刑2年

▲國民黨籍台南市議員蔡淑惠涉詐領助理費533萬餘元，台南地院判處2年徒刑、褫奪公權3年，緩刑2年。（記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨籍台南市議員蔡淑惠涉詐領助理費533萬餘元，台南地院判處2年徒刑、褫奪公權3年，緩刑5年。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨籍藍營8連霸市議員蔡淑惠，遭控任內涉嫌與3名助理共謀，透過虛報名額、浮報薪資等手法詐領助理費533萬餘元，南檢依貪污與偽造文書罪嫌起訴，台南地院12日宣判，考量她在偵查期間主動繳回全數不法所得，將她判刑2年、褫奪公權3年，緩刑5年。

檢調指出，台南市議員蔡淑惠自2009年10月至2016年12月擔任市議員期間，明知助理補助費是由市議會預算支應、並非議員個人薪資，仍與黃姓、蔡姓、許姓3名助理共謀，利用議員身分職務機會，向議會虛報助理名額或浮報薪資，藉此詐領公費補助共計533萬1012元，涉犯貪污治罪條例及使公務員登載不實罪嫌。

蔡淑惠在偵查期間主動繳回全數不法所得，台南地院審酌後蔡淑惠共同犯利用職務機會詐取財物罪，共3罪，各處有期徒刑 1年10月，均褫奪公權3年。應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並應於本判決確定後2年內向公庫支付新臺幣50萬元；褫奪公權3年。扣案之犯罪所得新台幣533萬1012元沒收。


黃姓助理共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處有期徒刑1年9月，均褫奪公權2年。應執行有期徒刑1年10月，緩刑3年，並應於本判決確定後1年內向公庫支付新台幣0萬元；褫奪公權2年。許姓助理共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年9月。緩刑3年，並應於本判決確定後壹年內向公庫支付新台幣6萬元。褫奪公權2年。蔡姓助理共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處有期徒刑1年9月，均褫奪公權2年。應執行有期徒刑1年10月，緩刑3年，並應於判決確定後1年內向公庫支付新台幣10萬元；褫奪公權2年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
創今年新高！台股單周湧入27.4億美元
金價又跳水！水貝市場現搶購潮　買家嘆：已虧196萬元
快訊／古林睿煬完封勝後遭抹消登錄
快訊／8連霸女議員詐助理費533萬　判刑2年
快訊／日圓甜甜價來了！　不排除再下探
快訊／中美發布聯合聲明：相互24％關稅90天內暫停實施
快訊／國1內湖交流道自撞車禍！駕駛無呼吸心跳　送醫搶救中
快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%
年輕人為何瘋「白沙屯媽祖進香」？　BBC分析最大魅力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

河濱公園散步竟斷魂！6旬翁遭撞搶救10天不治　單車騎士起訴

快訊／國1汐止匝道「貨櫃車躺護欄上」！　一半車身騰空橋外

快訊／8連霸台南議員蔡淑惠詐助理費533萬　貪污罪判刑2年

高譚市再現？高雄酒駕奪命、凶殺案連環爆　僅4天釀3死6傷

快訊／國1內湖交流道自撞車禍！駕駛無呼吸心跳　送醫搶救中

考題出現捅屁眼、精液豆漿！金門績優師請假了　校方：已進入調查

2男南下高雄尋仇！知名碗粿店附近砍人　躲摩鐵被逮

政府外包「員工協助方案」　老闆冒名心理師諮商被抓包

神醫偷腥業務辣妹！正宮獲賠150萬　小三怒告情夫討代墊訴訟費

快訊／粗工6年前拒酒測遭吊照！　無照+第4度酒駕撞死聾啞婦

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

河濱公園散步竟斷魂！6旬翁遭撞搶救10天不治　單車騎士起訴

快訊／國1汐止匝道「貨櫃車躺護欄上」！　一半車身騰空橋外

快訊／8連霸台南議員蔡淑惠詐助理費533萬　貪污罪判刑2年

高譚市再現？高雄酒駕奪命、凶殺案連環爆　僅4天釀3死6傷

快訊／國1內湖交流道自撞車禍！駕駛無呼吸心跳　送醫搶救中

考題出現捅屁眼、精液豆漿！金門績優師請假了　校方：已進入調查

2男南下高雄尋仇！知名碗粿店附近砍人　躲摩鐵被逮

政府外包「員工協助方案」　老闆冒名心理師諮商被抓包

神醫偷腥業務辣妹！正宮獲賠150萬　小三怒告情夫討代墊訴訟費

快訊／粗工6年前拒酒測遭吊照！　無照+第4度酒駕撞死聾啞婦

互降關稅只是第一步！陸證實：雙方同意建立「中美經貿磋商機制」

壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

「沒有國家實現這樣的平等談判」　胡錫進嗨喊：中國巨大勝利

關稅緊張情緒降溫　台股單周湧入27.4億美元創今年新高

河濱公園散步竟斷魂！6旬翁遭撞搶救10天不治　單車騎士起訴

嘉義市議員提案改善人行步道溝蓋輕量化　清潔效率大提升

陳傑憲幽默喊「抓交替」　吉力吉撈接任理事長開玩笑發表得獎感言

顏益財看Q2業界財報不佳、下半年估會反彈　運價不會暴漲暴跌

民宿望出去就有知名美景　女抵達現場傻眼：窗外只有一張海報

快訊／國1汐止匝道「貨櫃車躺護欄上」！　一半車身騰空橋外

【母親節快樂】暖兒霸氣送花到店裡　媽超震驚卻又裝冷靜

社會熱門新聞

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

女師出軌學生家長「死魚復活」哀求性愛

愛妻婚後半年成植物人！丈夫照顧24年心力交瘁訴離

北市婦慘死飄腐臭　夫遙控殺人遭通緝

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

新北汐止「伯爵山莊」路面傾斜！現場雙向管制

即／晶華酒店前經理陳屍里民活動中心

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

跑步機上突昏厥死亡　求300萬理賠敗訴確定

即／「全台最爛路」力行產業道路坍方　雙向中斷

18歲女遇害遺體待解剖　母哭喊令人鼻酸

更多熱門

相關新聞

不容南鐵地下化遭惡意抹黑！陳佩琪貼文台南都發局轟混淆視聽

不容南鐵地下化遭惡意抹黑！陳佩琪貼文台南都發局轟混淆視聽

針對前民眾黨主席柯文哲之妻陳佩琪連續兩日發文，引用錯誤舊資料質疑南鐵地下化照顧宅容積率是否合法，台南市都發局12日召開說明會，局長林榮川親上火線說明。

有信心台南初選一定是自己出線　陳亭妃盼：能有個姐姐市長

有信心台南初選一定是自己出線　陳亭妃盼：能有個姐姐市長

台南新光三越西門店一帶停電！1.6萬戶斷電10分鐘

台南新光三越西門店一帶停電！1.6萬戶斷電10分鐘

台南失智婦迷路！暖警母親節送她回家

台南失智婦迷路！暖警母親節送她回家

傑尼獅大勢男團！6月帥氣登場

傑尼獅大勢男團！6月帥氣登場

關鍵字：

台南議員蔡淑惠詐領助理費判刑緩刑褫奪公權

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面