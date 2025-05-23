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花240萬為郭台銘連署賄選　國民黨前中常委判囚3年罰300萬定讞

▲范成連昨日同框郭台銘，今日又說不出口支持侯友宜。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲范成連（前排右3）曾為郭台銘（前排左3）站台，也因賄選遭判刑定讞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者吳銘峯／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘，為了參選總統，前年發動連署。當時曾幫郭台銘站台的國民黨前中常委范成連，找了新埔鎮民代表會前主席王增基協助收集連署書。范成連交付王增基240萬元，以每人400元的代價收集連署書，最後募得3510份連署書。檢方對范成連等人提起公訴，最高法院審理後，將范成連判處有期徒刑3年、併科罰金300萬元確定，王增基判刑10月、併科罰金90萬元確定，並宣告他緩刑3年的自新機會。

郭台銘2023年8月間宣布參選總統，由於他不是政黨推薦，依法須在公告的45日內，取得有投票權人的連署，預計門檻為28萬人以上。由於郭台銘聲勢高漲，全國各地都有許多人積極投入連署，也因此不少有心人藉此影響連署結果，導致全國各地都有不少因本次連署而被起訴的案件，本案即為其中的一件。

根據國民黨官網上資料，范成連曾為行政院客家委員會前諮詢委員、客家寶島電台前常務董事，在案發時擔任世界客屬總會理事長、中國國民黨中央客家委員會主任委員、京明光電照明集團董事長。郭台銘在2023年9月間曾經到新竹地區造勢，並前往新埔鎮褒忠亭義民廟參加「義民節祭祀大典」，當時范成連就與時任新埔鎮民代表會主席王增基，共同為郭台銘站台。

到了10月間，范、王2人積極募集郭台銘的連署書，范男先駕車到王男家中經營的加油站，當場交付現金160萬元，並陸續提供4,000份空白連署書、連署原子筆、手電筒等贈品、郭台銘競選辦公室背心5件及大型影印機1台、小型影印機4台，范男指示王男，要以每人400元的代價收集連署書。范男之後又再交付80萬元給與王男，總計交付240萬元；而王男收錢後，也分別交付金錢、連署書給予其餘9名樁腳，進行連署。最後募得3510份連署書。

檢調單位查證屬實後，發動偵查作為，就在當年10月底將范成連聲請羈押禁見獲准，全案偵查終結後，檢方對范成連等人提起公訴。一審將范成連判刑4年、併科罰金400萬元、褫奪公權8年，王增基也被判刑1年8月、併科罰金180萬元、褫奪公權6年，但宣告緩刑5年，須於判決確定後1年內向公庫支付500萬元。

案件上訴二審後，高等法院改將范成連判刑3年、併科罰金300萬元，罰金得易服勞役，以1年之比例折算，並褫奪公權6年；另外高院也將王增基判刑10月，併科罰金90萬元，罰金得易服勞役，以1年之比例折算，並褫奪公權4年，緩刑3年，須於判決確定後1年內向公庫支付300萬元。全案再上訴最高法院，最高法院23日駁回上訴定讞，范成連將於近日內發監執行。

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