詐領助理費533萬判2年　台南8連霸議員蔡淑惠獲緩刑理由曝

▲台南市議員蔡淑惠涉詐領助理費533萬餘元，台南地院判刑2年、緩刑5年，褫奪公權3年，須繳交新台幣50萬元給公庫。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

8連霸台南市議員蔡淑惠，被控在3屆議員任內，與蔡姓胞姊、許姓友人及黃姓助理等人，共同虛報公費助理名單與薪資，詐領補助費逾533萬元，12日遭台南地院依違反貪污治罪條例等罪，將蔡淑惠判刑2年，其他3位助理判刑1年9月至1年10月，法官認定蔡等4人犯後有悔意，皆予以緩刑，惟犯罪所得全數沒收。

根據台南地院判決資料指出，蔡淑惠在3屆台南市議員任內，分別於2006年至2018年間，多次與蔡姓胞姊、黃、許姓助理及已故郭姓助理，共謀虛報未實際任職之助理人員，合計詐領助理費、春節慰勞金共新台幣533萬1012元。

被告蔡淑惠等人均坦承犯行，蔡淑惠繳交全部犯罪所得，且被告蔡女為蔡淑惠之胞姊，許係蔡淑惠之朋友，僅係聽從郭姓助理、蔡淑惠指示，2人未獲得利益，而被告蔡淑惠擔任議員期間，尚有支應為數不少之公益活動及捐款，且非無建樹，然為支應議員服務或服務處等龐大開銷而詐領助理費用等情事，均依刑法第59條規定酌量減輕其刑。

法官認為，蔡淑惠為台南市議員，本應自律為選民榜樣，並體察國家補助議員助理補助費之用意，誠實報領，竟知法犯法，罔顧選民所託，顯不可取，被告黃、許、蔡等3人因與被告蔡淑惠係親屬、朋友而為本案犯行，所為亦不可取，被告4人均無前科，被告蔡淑惠因係圖便宜，黃、許及蔡因基於親友關係而犯本案，均屬一時失慮而犯罪，4人犯後均坦承犯行並表悔意，被告蔡淑惠並已繳回犯罪所得，認蔡等4人已深有悛悔之心，判處蔡淑惠有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權3年，須繳交新台幣50萬元給公庫，並沒收犯罪所得533萬餘元。

黃姓助理應執行刑1年10月，緩刑3年，褫奪公權2年，繳交國庫10萬元；許姓助理處判刑1年9月，緩刑3年，褫奪公權2年，繳交國庫6萬元；蔡姓胞姐應執行刑1年10月，緩刑3年，褫奪公權2年，繳交公庫10萬元。本案可上訴。