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謝宜容涉貪認罪痛哭20分鐘！求情堪憫恕拚緩刑　向身亡部屬道歉

▲▼勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，任內涉貪被起訴，今（26日）到新北地院首度開庭，認罪求緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，任內涉貪被起訴，今（26日）到新北地院首度開庭，認罪求緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，被控任內圖利整修工程業者、侵占沒發完的三節公務禮盒，涉犯《貪污治罪條例》法定最輕10年以上徒刑的重罪，新北地院今（26日）首度開庭，謝認罪痛哭、力拚緩刑，開完庭並向尋短身亡的吳姓男部屬及其家人道歉。

謝宜容今戴帽與口罩遮臉，庭訊時與同案6名被告官商均認罪，謝當庭痛哭失聲約20分鐘，辯護律師主張謝在偵查中自白犯罪、不法所得低於5萬元且已全額繳回，符合《貪污治罪條例》減刑條件，請求法官斟酌謝的犯行情堪憫恕再減刑，希望爭取緩刑資格。

本案起因於謝宜容任內涉職場霸凌部屬，導致1位吳姓男員工去年（2024年）11月4日，在分署辦公室自殺身亡，勞動部最初處理方式被疑護短、謝自錄道歉影片「連一滴眼淚都沒有」，引爆衆怒，時任勞動部長何佩珊請辭獲准，謝被記2大過免職。

謝宜容去年12月到案被羈押禁見近4個月，今年（2025年）4月起訴移審，獲准交保100萬元並限制住居與限制出境、出海，且須佩戴電子腳環監控防逃。她今開完庭在辯護律師建議下，當眾向吳男及其家屬道歉，辯護律師表示，謝目前尚未與吳家接觸。

新北檢偵辦認為吳男自殺身亡，非謝宜容直接造成，也與謝的領導管理行為，無從建立法律上因果關係，將謝所涉過失致死罪嫌不起訴，卻另查出謝任內把分署整修工程化整為零、規避金額高於150萬元須加入外部評選委員的程序。

謝宜容並指示承辦的部屬，直接連繫內定得標的裝修業者林氏兄弟，參考林氏兄弟提供的資料製作標案文件，再洩露給林氏兄弟製作符合標案需求的企劃書，藉此圖利林氏兄弟25萬餘元，林氏兄弟又向裝修業者徐男借牌投標。

此外，謝宜容為塑造自身與分署形象，指示2024年分署所有對外活動、宣傳品形象識別與主視覺設計，統一交給林氏兄弟的公司承作，並命部屬比照裝修工程模式助林氏兄弟得標，再圖利林氏兄弟17萬餘元。

檢方還查出謝宜容任內於2023年到2024年，用分署「就業安定基金」、「就業保險基金」採購三節禮盒，卻涉將沒送完的12盒納為己有，價值2萬餘元。

檢方起訴謝宜容涉犯《刑法》洩密、《貪污治罪條例》圖利、侵占公用暨公有財物等罪嫌，法定可判無期徒刑或10年以上徒刑，因謝已認罪並繳回犯罪所得，檢方建請法院對謝量處適當之刑。

至於本案謝宜容的3名部屬，被起訴各涉犯洩密與圖利罪嫌，但3人迫於謝的高壓強勢領導風格、奉命行事，犯罪動機尚非惡劣，也沒圖取自身利益，並已自白犯行，檢方建請從輕量刑、以勵自新。3名廠商與各自的公司，被起訴涉犯圖利與《政府採購法》等罪嫌。

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