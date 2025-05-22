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柯文哲疑惑「京華城怎麼走完程序」　林洲民：我也很想知道

記者黃哲民／台北報導

柯文哲擔任第1任台北市長時的都市發展局長林洲民，今（22日）為柯等人所涉京華城貪污案，到台北地院作證，林數度強調京華城改建並非都更案件、不應創設都更容積獎勵20%，林朝著坐在被告席的柯說「您說為何會這樣，我也很想知道（為何通過容獎）」，林更喊話，「柯市長，公務員真的很委屈！」

▲▼台北市府都市發展局前局長林洲民，今（22日）為京華城案到台北地院作證，強調京華城改建非都更案件，不應創設都更容積獎勵20%。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市府都市發展局前局長林洲民，今（22日）為京華城案到台北地院作證，強調京華城改建非都更案件，不應創設都更容積獎勵20%。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲今全程細聽林洲民作證，下午4點多輪到他對林的證詞表示意見時，柯先問候林「好久不見，多年沒有看到你」，接著表示京華城案若公務員都不贊成，「當初是怎麼過的？」

柯文哲自認絕非圖利、貪污之人，「我也沒下指示」，更自詡「台智光案就被我擋下來」、「北市科也討論很久」。柯說京華城案很奇怪、「沒有人喊救命」，他第2任期最重要的是Covid 19，其他事務都由副市長處理，「對付新冠疫情就來不及了，還管京華城」，遇到議員來講京華城案，他就應付應付，「我第2任期內，京華城案從沒列管過」。

▲▼台灣民眾黨前黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案在押，今（15日）被押解到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲於京華城案涉收賄、圖利，仍在押的柯文哲，今（22日）被押解到台北地院出庭，自認非貪污之人 。（資料照／記者黃哲民攝）

柯文哲看著林洲民說「我一直有一個疑惑，若公務員都反對（京華城案），怎麼會走完程序」，他百思不得其解，若真如此，這對中華民國來講是個危機，這是系統性的問題，且整個程序走完2年後，卻說有弊端，「我也很Shock（震驚）」、想知道「What happend？到底發生什麼事？」

林洲民回應指出，包括都發局科長楊智盛、都委會執秘邵琇珮與都更處長都反對給京華城都更容獎，「柯市長您說為何會這樣？我也很想知道」、「為何會過（容獎），我也想知道！」

林洲民說今天有一題被要求須說出都發局同仁姓名，所以他拒答，其實他雖離職多年，仍跟都發局多位同仁保持連繫，他擔任局長4年「是我人生一段很重要時期」、許多同仁就像他的家人，他知都發局現況惡劣，很多人請調或降調，都不想再留下來扛責任。

▲▼台北市府都市發展局前局長林洲民，今（22日）為京華城案到台北地院作證，強調京華城改建非都更案件，不應創設都更容積獎勵20%。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市府都市發展局前局長林洲民，今（22日）為京華城案到台北地院作證，對涉案在押的柯文哲喊話「柯市長！公務員真的很委屈！」（圖／記者黃哲民攝）

林洲民面對著柯文哲喊話「柯市長！公務員真的很委屈！」並語出驚人說「個人認為，有人在揣摩上意」。審判長打斷林洲民，認為已說過多個人意見、超出作證範圍，林總結一句柯對案情所提的疑惑，「我也不知道！」

林洲民與上周四（22日）作證的台北市府前副市長林欽榮，被視為不利於柯的敵性證人。林今全天作證，明確證稱他任內依監察院糾正意旨，循都市計畫變更程序送交都委會審議，將京華城的基準容積率從392%調整為「商三」用地上限的560%，這是威京集團主席沈慶京多年爭取的訴求之一，另1個為永久保障京華城12萬0284平方公尺允建樓地板面積。

林洲民證稱任內從沒被柯文哲指示該如何處理京華城案，2018年底他離職後，北市府都委會在2020年決議給京華城改建20%容積獎勵，他看報紙得知獎勵項目為「類都更」的韌性城市、智慧城市與宜居城市3項，根本不是都更案件法定的專門用語、只是空洞的形容詞，京華城也絕非都更案件，不該比照都更拿容獎。

林洲民強調本案創設京華城20%容獎項目，是杜撰、荒謬、「魚目混珠」，若他在任「絕，對，不，可，能」同意過關，他後來被監察委員約詢京華城案、看完相關會議記錄文件，發現都發局官員、都委會委員當時對20%容獎「皆曰不可」，他希望自己有生之年，台灣的都市計畫案件「不要再出現這3個名詞（指本案韌性城市等容獎名目）！」

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