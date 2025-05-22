打臉京華城享都更容獎魚目混珠　林洲民暗批柯文哲：若我絕不准

▲台北市府都市發展局前局長林洲民，今（22日）為京華城案到台北地院作證，強調京華城改建非都更案件，不應創設都更容積獎勵20%。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（22日）審理京華城案，台北市府都市發展局前局長林洲民作證數度強調，京華城改建不符合都更要件，本案創設京華城容積獎勵20%是「魚目混珠」，若他在任「絕，對，不，可，能」同意，並怒嗆用大巨蛋案質疑他的柯文哲律師團「真的要講大巨蛋？我可以講3小時，我陪你！」但律師團問他知不知道沈慶京的委屈，林無奈說「人不是我殺的」。

林洲民與上周四（15日）作證的台北市府前副市長林欽榮，被視為不利於柯文哲的敵性證人，2人在柯2018年底連任市長後都未獲續聘。2人作證重點均為京華城改建基準容積率從392%調整為560%，以及不再保障12萬0284平方公尺允建樓地板面積的決策過程，也是檢方起訴威京集團主席沈慶京行賄柯1710萬元的2大動機。

林洲民今作證說京華城案容積率爭議，歷經陳水扁、郝龍斌與柯文哲3任市長，沈慶京不斷爭取基準容積調整為560%，並永久保障12萬0284平方公尺允建樓地板面積，他任內與沈多次溝通，並常在市府晨會向柯報告進度，柯從沒指示他該如何處理。

▲台灣民眾黨前黨主席柯文哲被控於京華城案涉收賄、圖利，目前在押。（資料照／記者黃哲民攝）

林洲民說1991年台北市長黃大洲任內起，京華城基準容積一直是392%，他上任認為京華城當年捐地30%，確實應調整基準容積為560%，也向柯文哲報告，監察院2017年8月糾正台北市府，持相同見解，柯原裁示以行政處分直接公告調整，他面報應循都市計畫變更程序，提請都委會審議，柯採納。

被問到柯文哲在2017年居住正義論壇，曾稱京華城案「只要一放手，就差100億元」，是否代表柯早知京華城案有巨大價差，林洲民說不清楚柯是否知道，但京華城容積率從392調整到560，或跟當時現況容積率678%，差距都很大，「任何人都應該能知道價值吧！」

至於京華城允建樓地板面積爭議，林洲民堅持並非永久保障，也不必明寫是否保障，只要不拆，沈慶京要的樓地板面積始終存在，若屋齡符合都更年限，改建時自然有爭取都更容獎空間，可否拿到百分百，就看京華城提出計畫，能否說服都委會。

▲威京集團主席沈慶京被控於京華城案涉行賄，目前在押。（資料照／記者李毓康攝）

問題在於京華城提前10年拆除改建，不該比照都更取得容獎，林洲民說卸任都發局長後，都委會在2020年決議比照都更給京華城20%容獎，他看媒體報導得知3個獎勵項目為韌性城市、智慧城市與宜居城市，均非都更法定的專有名詞。

林洲民強調容積率是公共財，每平方公尺都要嚴謹計算，創設這3個「形容詞」給容獎，等於「魚目混珠」，且韌性城市其實就是都更說的綠建築、宜居城市等同都更的耐震建築，明明不是都更卻說成「類都更」，他無法認同，並加重語氣說他若在任「絕，對，不，可，能」同意過關，希望有生之年，台灣的都市計畫案件「不要再出現這3個名詞」。

林洲民此番證詞對柯文哲不利，辯護律師團輪流圍攻林證詞矛盾、有偏見，並試圖在都市計畫領域揪林的語病，但林是執業30多年的建築師、從容應對，反虧「所以我說不能讓律師當都市計畫委員」，他強調人民有權爭取容獎，政府須嚴守「有法律才有獎勵」的原則，不能用創設、杜撰、荒謬的「形容詞」給容獎。

林洲民說卸任後被監察委員約詢京華城案，他得以細看核准20%創設容獎的會議記錄等文件，「看了1小時，牆上時鐘滴答響」，深覺承辦官員有難言之隱、受委屈，連都委會委員、法務官員「皆曰不可」的案子，最後怎會通過，他替這些昔日同仁喊冤抱不平。

柯文哲的律師團以大巨蛋為例，質疑林洲民敘述處理京華城訴求採取「共識決」過程，林頓時「牙」起來，怒稱「真的要講大巨蛋？我可以講3小時，我陪你！」處理大巨蛋的意見相左，被視為林沒被柯留任局長、不歡而散的原因之一。

林洲民迅速平復情緒，被告黃景茂的律師問他法令是否允許建物改建保留現況容積，林大笑三聲「哈哈哈」說沒有，回神覺得不妥，要求筆錄「哈哈哈3個字請拿掉」，這下連法官都被逗笑。林又嫌律師明明不是都更案卻一直問都更法令，「我渾身不舒服」、「好像上英文課，卻拿國文考卷給我」。

沈慶京的律師發問糾結於「為何不能永久保障允建樓地板面積」，林洲民重新講解一遍，律師認為光是基準容積率調整到560，就讓沈等了漫長10年，問林「不覺得沈先生受到很大委屈嗎？」檢方不得不異議律師的提問「好像在聊天」。

林洲民無奈說「人不是我殺的」，他上任2年多就完成調整，已非常努力追上進度，算很快了。法官再度提醒允建樓地板面積的主張是否合理、沈慶京有無委屈，都非本案爭點，別在無關事項浪費時間，並諭知下周二（27日），傳喚台北市都委會前執行秘書劉秀玲作證。