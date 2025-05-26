黃仁勳喊「台灣應投資核能」　彭啓明：並未放棄各種新式能源

▲黃仁勳指台灣應該支持核能，不該有能源被汙名。（圖／記者湯興漢攝）



生活中心／台北報導

輝達執行長黃仁勳表示，台灣應該支持核能，不該有能源被汙名。環境部長彭啓明今日回應表示，總統府氣候變遷對策委員會未放棄各種新式能源，但台灣有地震、斷層，且核廢料處理方案尚未妥善，需要與民眾溝通建立共識，就核能而言，這3個問題有待解決。

黃仁勳日前來台時提到，期盼台灣政府能提供更多能源，而台灣需要各種形式的能源，包括風力、太陽能、還有核能，尤其台灣絕對應該投資核能，不該有能源被汙名。

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立法院社福及衛環委員會今天處理114年度中央政府總預算決議，有關環境部主管預算凍結報告案142案。根據中央社報導，彭啓明表示，總統府氣候變遷對策委員會的討論中未放棄各種新式能源；不過就核能而言，台灣地理條件有地震、斷層，現在核廢料處理方案尚未妥善，民眾仍須溝通建立共識，這3個問題有待妥善處理。

外界指興達、大林機組遭指偷開一事，彭啓明表示，興達、大林屬於緊急備用機組，何時使用由台電調度決定，目前的使用是合法合規的。他也呼籲台電應提升電網安全，未來若再生能源更多，這樣的問題可減少。

彭啓明表示，台電用煤量與過去8、9年相比已降低約40%；火力發電中的燃氣與燃煤，燃氣污染量較燃煤少很多，由煤轉氣是全世界趨勢，過去十多年台灣轉型很辛苦，也有一定成效，未來煤應會愈來愈少。

在空氣品質改善方面，彭啓明指出，環境部統計，台灣細懸浮微粒（PM2.5）年平均值從2014年的24微克/立方公尺，降到去年12.8微克/立方公尺，這個數字是全國監測站點的平均值。

彭啓明解釋，全世界都一樣是用全國的平均值，不論日、韓，甚至中國都是這樣計算，代表國家整體PM2.5數值，是各種污染物對健康的危害；但他也坦承，「當然還有進步空間」。