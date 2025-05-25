黃仁勳稱「台灣要投資核能」　民眾黨團喊話綠：別污名化能源發展

▲立院民眾黨團喊話民進黨政府，不要污名化核電、更不要污名化全民公投。（圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

台灣18日正式進入「非核家園」，但立院民眾黨團提出「核三延役」公投，預計今年8月23日舉行投票。立院民眾黨團今（25日）引述輝達執行長黃仁勳昨（24日）演講言論稱「台灣絕對要投資核能」，喊話民進黨政府別污名化能源發展，更不要污名化人民公投。

立院民眾黨團25日表示，台灣是全球半導體重鎮，用電需求年年攀升，在輝達決定進駐北士科，台灣有機會更進一步提升AI算力、產業競爭力與國力的時候，民進黨卻仍停留在已知用火時代，想仿效義和團，全力拖延阻擋台灣走向未來。

民眾黨團提及，黃仁勳24日公開演說吸引台灣各產業龍頭齊聚關注，AI化已經是國際趨勢，能否掌握科技脈動成為產業成敗重要關鍵，黃仁勳特別強調「我關心的是什麼？就是能源」，在另一場訪問中，黃仁勳更直接地提到「台灣政府應該支持各種能源政策，我們需要各種能源來源，包括風力、太陽能、核能，台灣絕對要投資核能，使用能源不應該被污名」。

民眾黨團指出，黃仁勳還說，「沒有能源要怎麼成長？沒有太陽，哪長得出東西？我們根本不會存在，所以每個國家、每個地區都需要能源，台灣當然也需要，能源才是真正的限制，社會不應該對任何能源有污名。」且這不是黃仁勳一個人的意見，身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢，也衷心盼望綠能跟核能不要偏廢，兩個一起可以發展，核綠可以共存。

民眾黨團說，用開放的態度面對時代巨變，目前台灣的再生能源卡關，民進黨卻執意要停掉核電，完全違背理性、科學、務實，因此在野黨先在立法院推動鬆綁《核管法》，讓核電廠在主管機關確認安全狀態下可以延役，為進一步督促民進黨不要無所作為，民眾黨團再提核三公投，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

「民眾黨相信，台灣人的未來，應該交給台灣人民的智慧公決，而不是一個故步自封、死抱著神主牌的政府拖延。」民眾黨團強調，上週五中選會正式通過此公投提案，但立院民進黨團幹事長吳思瑤卻還代表民進黨團「表示遺憾」，說核能要延役要重啟，必須要有社會共識，「請問吳思瑤，公投通過，還不等於全民共識？」

民眾黨團提及，民進黨一再跳針的「要確保核能安全」、「核廢處置要有解方」等前提，也早已經列在主文中，可以透過科學解決，民進黨不斷污名化核電，更進一步污名化公投，阻擋人民表態，毫無民主、進步思想，「自己想到原始人，還想拉人民與國家陪葬，不負責任、徹底反智」。

民眾黨團稱，前主席柯文哲2023年便主張核二、核三延役、核四體檢，同時穩健的發展再生能源；面對攸關台灣未來的重大議題，要透過公投把台灣未來決定權交由人民集體智慧決定，正如前總統蔡英文過去提到ECFA公投時不斷倡議，「讓公投成為全民運動，成為台灣民主發展的典範」。

最後，民眾黨團喊話，「敬告民進黨不要污名化能源發展、更不要污名化人民公投！當執政黨的CPU已經老到跑不動，讓全民一起為了我們的未來動腦。」