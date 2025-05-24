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非核家園將導致大停電？　醫師嘆：翁曉玲曲解供電的複雜性

▲家醫科醫師楊斯棓。（圖／翻攝自Facebook／楊斯棓）

▲家醫科醫師楊斯棓。（圖／翻攝自Facebook／楊斯棓）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前於受訪時脫口，若大停電，會很有利藍委，讓大家知道非核政策是不行的。對此，家醫科醫師楊斯棓昨（23日）表示，缺電是各國政府皆面臨的挑戰，主要原因在於電力設備老化、受動物干擾、極端天氣等因素的影響，他強調，翁曉玲將停電與非核政策簡單劃上等號，曲解了供電問題的複雜性，大嘆「任何一個議題，只要翁曉玲滔滔不絕，一定存在誤判與漏看的重點」。

楊斯棓提到，翁曉玲近日接受網路節目訪問時表示，「髒電歸髒電，但電力支援肯定不夠，接下來的情況會很有利於藍委，大停電會讓大家知道非核政策是不行的」，這番話讓他不禁感嘆，翁曉玲的論述明顯簡化，且曲解了停電與缺電問題的複雜性。

楊斯棓指出，許多民眾聽到台電說，「動物導致停電」，往往反射式地展開各種嘲諷技能，堅信停電原因只能歸類在缺電，事實上，世界各國都有不少「動物導致停電」的例子，只是各國有著不同的動物佔比。

楊斯棓點出，譬如，韓國媒體韓聯社就曾報導，「烏鴉正成為南韓電力設施一大威脅」，此外，美國的松鼠、中國的鼠類與蛇類、德國的貂類、日本的蛇與蛞蝓、印度的猴子等，也都曾成為各國停電的肇事者。

然而「缺電」是否為全球共同的挑戰？楊斯棓表示，無論是已開發國家、開發中國家，極端天氣事件都是導致電力供應緊張，甚至停電的頭號殺手，美國頻繁遭遇暴風雨、颶風、熱浪和冰雪災害；日本飽受颱風、地震和豪雨困擾；韓國和中國則在高溫夏季與嚴寒冬季頻繁面臨電力吃緊。

楊斯棓直指，除了動物干擾、極端天氣，「設備老化」亦影響電力供應穩定性，諸如變壓器、電纜、開關等需長期使用之設備，必然面臨磨損與故障風險，這在美國和日本皆無法倖免。

楊斯棓說，各國應積極提升電網韌性、強化供需管理、優化能源結構，以更穩健地應對電力供應挑戰，解決缺電問題不僅需要技術進步，更需要各國政府在能源政策、經濟發展與環境保護間取得平衡，而國際間的能源合作，也是重要途徑。

最後，楊斯棓強調，任何一個議題只要翁曉玲滔滔不絕，一定存在誤判與漏看的重點，翁曉玲這次的發言，將停電與非核政策簡單劃上等號，實屬錯解問題核心，也低估了全球電力供應問題的複雜性。

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