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大陸 大陸焦點 特派現場

小紅書受台灣年輕人喜歡　陸學者：治理台灣會比香港還容易

▲上海復旦大學中國研究院院長張維為。（圖／翻攝微博）

▲上海復旦大學中國研究院院長張維為。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

上海復旦大學中國研究院院長張維為近日在武漢大學演講QA環節談及台灣問題，他認為，「解決台灣問題的時機越來越成熟，說不定哪天你一醒來已經解放了。」據了解，張維為在大陸學者圈內屬於「鷹派角色」，常以「辛辣言論」評析台海及國際關係，再加上他在轉型學者前曾擔任鄧小平等國家領導人翻譯，在大陸涉台學者圈具有一定輩份。

▲小紅書使用者。（圖／CFP）

▲小紅書受到年輕世代追捧。（圖／CFP）

張維為提及，他曾在馬來西亞被問及台灣選舉越來越傾向「台獨」，當時，一聽到這問題，他就笑了，他當時回應拋出一個問題，「你有沒有想過另外一個問題，台灣沒有下一次大選了，對不對？萬事俱備了。」

張維為稱，台灣制度是很落後的制度，台灣領導人的能力連一個「上海區委書記」都不如，台灣沒有全方位的鍛鍊，當台獨教材興起，很多統派人士、國民黨資深官員要他阻止，為了選票沒有阻止，結果導致一代台灣人年輕人不認同中國。

張維為強調，隨著互聯網興起，包括小紅書等都是台灣年輕人非常喜歡的，所以他們越來越受大陸的影響，我相信台灣統一之後，治理台灣會比治理香港還要容易，「過去我們一直講一國兩制，不接受我們就一國一制了，這很簡單。」

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