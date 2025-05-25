為殲-10、殲-16打前鋒　央視罕見披露「彩虹-7」無人機空戰

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國產軍用無人機技術近年快速發展，央視近日更是罕見披露「彩虹-7」無人機空戰資訊，旗下「小央視頻」轉發節目片段時，毫不隱諱地將「給殲-10殲-16打前鋒」作為標題；節目引述專家稱，彩虹-7屬於偵察機，可把戰場前端資訊及時回傳給有人戰機。

共軍隱形攻擊無人機「彩虹-7」在去年珠海航展上首度公開展示，央視昨（24）日播出的「軍情時間到」節目指出，彩虹-7採用獨特的飛翼布局，翼身高度融合，從翼尖到機身後端分別安裝有副翼、襟翼和鋸齒形水平尾翼。

彩虹-7的發動機進氣口位於機身上方，發動機尾噴管則採用用半隱藏式設計，再加上機體表面的隱身塗料，所有檢修口蓋、起落架艙蓋和彈艙都進行了隱身處理，這些都讓彩虹-7無人機具備了低可探測性能。

彩虹-7無人機翼展27.3公尺，最大起飛重量8噸，巡航速度0.5馬赫，實用升限約為1.6萬公尺。

▲央視罕見披露「彩虹-7」無人機空戰。（圖／翻攝央視）

節目稱，彩虹-7是基於先進的氣動、隱身和控制技術研製的高空次音速、高生存力無人機系統，可在高對抗環境中執行持續隱蔽偵察和情報獲取任務，為遠距離打擊武器提供目標指示資訊等任務，大幅提升資訊化作戰效能。

從彩虹-7亮相以來有各種猜測，有人說它是一款偵察機，也有人說它是一款轟炸機。中國航天空氣動力技術研究院房帥解答稱，當前這款彩虹-7是大陸自主設計研發的一款高速「偵察機」。

至於彩虹-7如何與有人戰機配合？房帥指出，基於彩虹-7本身的兩項優點：高速突防、很強的隱身性能，這樣就可以把戰場前端的資訊及時回傳給後方的有人機，甚至是遠程打擊力量，然後同時可以在前端做一個目標指引。

▼共軍「彩虹-7」無人機。（圖／翻攝央視）