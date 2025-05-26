日本曝中共航母「遼寧號」罕見航跡！　疑想穿越台灣東部海域

▲日本防衛省公布遼寧號艦隊最新航跡。（圖／翻攝自日本統合幕僚監部，下同）



記者王佩翊／綜合報導

日本防衛省25日表示，解放軍航空母艦「遼寧艦」當天上午在沖繩縣久場島以北約200公里處的東海海域航行，同時進行艦載機起降訓練。此次航線一改過往模式，未如往常穿越宮古海峽至西太平洋，反而罕見偏西並往南方航行，疑似有意靠近台灣東部海域。目前台日都在密切關注與監控，遼寧艦編隊是否會首次穿越台灣與日本與那國島之間。

這是日本防衛省首度對外公布解放軍航艦在東海進行艦載機起降活動。統合幕僚監部25日晚間6時30分發布消息稱，遼寧艦編隊包括052D型飛彈驅逐艦「齊齊哈爾號」、「唐山號」驅逐艦、054A型飛彈護衛艦「濱州號」和護衛艦「安陽號」。該編隊在久場島以北海域航行期間，進行艦載機及直升機起降作業。

此次編隊並未配置大型綜合補給艦，顯示可能正在模擬快速作戰模式。該操演似乎著重於在短時間內集中兵力與火力進行攻擊，並在外援抵達前完成作戰目標。類似的戰術曾在2025年4月海南三亞母港的山東艦編隊操演中出現，當時山東艦也未搭載補給艦，並罕見地從南海由西向東，迅速穿越巴林塘海峽進行訓練後迅速返回。

近一個月內，解放軍2艘航母分別在台灣南、北海域進行快速作戰演練，顯示解放軍的戰術重點已轉向防範外國介入並強化區域拒止能力。遼寧艦的最新操演活動，也讓台日雙方高度警戒並密切監控其動態。