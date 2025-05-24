線狀對流掃入「雨區要擴大了」　更強鋒面「下周四雨最猛」

▲鋒面逐漸移入，各地將轉陣雨或雷雨，下周三將有更強鋒面報到。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面即將移入，線狀對流掃入中部以北沿海和北部，北部已出現大雨，雨勢隨後將移至中部，各地逐漸有短暫陣雨或雷雨，預計要等下周二才能放晴，下周三下午將有更強鋒面來襲，下周四將是雨勢最猛的一天，端午連假首日雨勢趨緩，但南部和花東仍有降雨。

氣象署預報員張竣堯表示，未來一周有兩波鋒面影響，第一波今天準備南下，第二波下周三下午報到，這兩波鋒面會有局部大雨，特別是下周三鋒面水氣和結構比第一波更好。

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目前鋒面低壓落於日本南方，向西南延伸到台灣北部沿海，今天受鋒面影響，水氣偏多，天氣出現明顯變化。張竣堯說明，今天天氣不穩定，中部以北沿海和北部線狀對流移入，有局部大雨機會，氣象署已對桃園以北發布大雨特報，後續隨回波移入，中部沿海也會有局部大雨，隨著鋒面逐漸通過，各地將轉短暫陣雨或雷雨，此外，強對流和線狀對流將伴隨較強閃電訊號、強陣風。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯指出，明天和下周一鋒面通過，東北季風影響，整體水氣仍偏多，各地有短暫陣雨，今天到後天外出要攜帶雨具；下周二整體水氣減少，是未來一周天氣較穩定的一天，各地多雲到晴，花東偶有零星短暫雨，主要降雨以山區午後雷陣雨和南部為主。

下周三又有另一道結構較好的鋒面進逼，張竣堯表示，該波鋒面將在下周三下午逐漸報到，下周四則是整體雨勢最明顯的一天，這波鋒面不會滯留台灣太久，下周五就移進巴士海峽，南部和東半部偶有陣雨雷雨，中部以北雨勢趨緩，「不過要特別留意下周四不排除各地有持續性降雨，且不是很局部，有陣雨或雷雨，西半部會有短延時大雨，鋒面伴隨水氣和劇烈天氣，包括雷擊、強陣風。」

端午連假天氣方面，張竣堯分析，端午連假之前，下周三、下周四天氣不穩定，下周五鋒面移到巴士海峽，雨勢上南部、花東仍有陣雨或雷雨，端午連假第一天雨勢趨緩，不過下周六、日鋒面遠離，水氣減少，後期西南風伴隨水氣較多，可能雲多、偶有降雨，後期預報仍有不確定性。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

一周溫度趨勢上，張竣堯說明，未來一周高溫明顯趨緩和下降，受到降雨和東北季風影響，今天中部、北部下降至25到26度，南部高溫30度以上，

張竣堯指出，周日、下周一東北季風影響，溫度將進一步下降，中部以北、宜花約25到26度，南部接近30度，夜晚清晨接近20度，感受上有涼意，下周二天氣轉好，溫度略回升，下周三到下周五受下波鋒面影響，溫度略微下降。