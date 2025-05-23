明天雷雨襲全台　下周三晚間雨勢更猛

▲明天將有一道鋒面通過，各地有陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩道鋒面接近，其中明天就有一波鋒面通過台灣，各地有陣雨或雷雨，後續東北季風影響，加上鋒面殘留水氣，溼答答天氣持續到下周一，下周二水氣減少，不過下周三又有另一道鋒面接近，越晚雨越大，鋒面影響持續到下周四。

氣象署預報員陳姵安表示，未來一周有兩個鋒面接近台灣，其中明天有鋒面通過台灣，各地有陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東半部可能會有短延時強降雨，也有局部大雨機會；鋒面通過後東北季風增強，周日、下周一都是東北季風天氣，加上有鋒面殘留水氣，都有局部短暫陣雨，尤其是周日，鋒面偏向巴士海峽，南部和中部山區有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。

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下周二東北季風減弱，水氣偏少，陳姵安分析，各地多雲到晴，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三另一道鋒面接近台灣，陳姵安指出，東半部因偏東風影響，會有局部短暫陣雨，隨鋒面接近，西半部轉為局部短暫陣雨，越晚雨勢越大；下周四鋒面影響台灣，一整天台灣各地有陣雨，西半部、東北部、東部有陣雨或雷雨發生，也有短延時強降雨，西半部有局部大雨機會。

下周五鋒面移至巴士海峽，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安說明，明天為鋒面前緣，西南風偏強，台東有焚風機會，屏東近山區和台東高溫有機會到36度；明天有鋒面降雨影響，除南台灣高溫仍有33到35度外，其他地區包括北部、東北部明天高溫約25到26度、中部和花蓮約29到31度，明天轉偏東北風，越晚氣溫越低。

周日高溫會再下降，陳姵安指出，北部、宜蘭高溫約23到24度，中部、花蓮26到28度，南部、台東28到30度，下周二溫度才會有略回升，東半部27到29度，西半部28到31度，下周三鋒面接近，高溫比周二下降1到2度，下周四再下降1度。