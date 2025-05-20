你也是《腦筋急轉彎2》的「阿焦」嗎？專家：你只是太會保護自己

▲你是不是也像《腦筋急轉彎2》裡的「阿焦」(右)，時常被焦慮情緒淹沒。（圖／迪士尼提供）

記者黃稜涵／綜合報導

你是不是也像《腦筋急轉彎2》裡的「阿焦」，經常被焦慮情緒牽著走？煩到喘不過氣來？別急著責怪自己，在《別人怎麼對你，都是你教的》一書中，專家提醒，適度的焦慮，其實是大腦啟動保護機制的方式，並不是單純的壞情緒，與其抗拒，不如學著接納，甚至感謝焦慮帶來的提醒與力量。

書中指出，恐懼與焦慮雖然常被混為一談，但兩者背後的運作機制與目的大不相同。根據心理學的解釋，「恐懼」是針對眼前真實威脅的即時反應，像是看到一隻老虎朝你衝來時，本能地拔腿就跑，這不只是自然反應，更是一種保命機制，若沒有恐懼，人類恐怕早在演化過程中淘汰殆盡，恐懼不是軟弱，而是智慧，是大腦給我們的「危險提示器」。

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而「焦慮」則不同，它是對「尚未發生」事件的想像性恐懼。例如考試前心跳加快、面試前反覆排練，這些都屬於「正常焦慮」，甚至可以幫助我們更專注、更謹慎。然而，當這種焦慮無止盡擴張，你擔心未來會失敗、會被拒絕、會失去控制，這些看似保護自己的預警，其實正在偷偷偷走你面對生活的能量。

許多心理專家提醒我們，焦慮本身不可怕，可怕的是我們被它綁架，忘了怎麼活在當下。當你把大腦的資源都花在「預防未來」時，真正的解決方案反而無法浮現。長期處於焦慮狀態，還可能影響睡眠、記憶力和免疫系統，讓身體提前按下疲憊的警報。

但好消息是，適度焦慮其實是「大腦的預演」，提醒我們提前準備、提升警覺。與其抗拒它，不如試著問自己：「這份焦慮想告訴我什麼？」也許你會發現，它不過是內心深處提醒你珍惜當下、調整節奏、聚焦能量的朋友。

▼《別人怎麼對你，都是你教的》。（圖／寶瓶文化提供）