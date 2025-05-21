別再焦慮了！每天5分鐘「感恩練習」讓你情緒重開機

▲常常覺得心寧很煩躁嗎？可以試試「感恩練習」。（示意圖／ETtoday資料照）



記者黃稜涵／綜合報導

在快節奏的現代生活中，許多人渴望找回內心的一點平靜，卻不知從何開始。《改變心理學》一書指出，日常的「感恩練習」或許就是關鍵轉捩點，因為，看似微小的「感謝」，其實蘊藏著改變人生的強大力量！

什麼是感恩練習？其實非常簡單：只需五分鐘，閉上眼睛，做三個深呼吸，然後問自己兩個問題「最近有誰或什麼事情，讓你更喜歡自己？」、「過去24小時裡，有沒有什麼讓你感到舒服、被照顧，或感到開心？」，不需要特別安排場地，也不用任何工具，甚至可以在通勤途中、洗澡前、入睡前默默進行。

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長期推廣這項練習的作者哈克表示，他從五年前開始，每天至少做一次感恩練習，即使在半夜醒來睡不著，他也會默念兩個問題，經常在練習途中就慢慢入睡。

「這不是什麼偉大的儀式，而是一種讓我重新喜歡自己的日常提醒。」他說，感恩練習不是為了正能量打雞血，而是讓你停下來、看見那些本來就存在的美好。為什麼我們總記得壞的？哈克提到一個關鍵心理概念：「負向偏誤」。也就是說，即使今天有五個人稱讚你，只要有一個人批評，我們大多只記得那句負面話。

這是人類從遠古演化來的「自保機制」，當年為了避開猛獸與危機，我們的祖先發展出特別敏銳的風險雷達，但在現代，這卻讓我們對壞消息過度反應、對好事視而不見。而感恩練習的目的，就是「重新喚回對生活裡好事的感受力」，當我們練習問自己：「今天有什麼讓我開心？有誰讓我覺得被喜歡？」這不僅是回顧，更是一種情緒上的重整。

專家指出，每天五分鐘，讓自己在庸碌中擁有喘息，這不是逃避，而是一種有意識地選擇，選擇相信自己值得快樂，也選擇相信生活還有溫柔。

▼《改變心理學》。（圖／圓神出版提供）

