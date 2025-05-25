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美妝吃播女網紅消失1個月　親友突曝「飛去天堂了」震驚粉絲

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／guava_beauty_）

▲美妝吃播網紅芭樂水水。（圖／翻攝自IG／guava_beauty_）

記者鄺郁庭／綜合報導

在IG擁有1.1萬粉的美妝吃播網紅「芭樂水水」先前沉寂一個月，驚傳於5月24日離世，消息由其親友於社群平台公開，「很遺憾地告訴大家，我們最愛的美妝吃播系寶藏女孩——芭樂水水，在2025年5月24日，正式卸下她的美妝裝備，帶著吃不完的食慾，笑著飛去天堂開新頻道了」，讓眾多粉絲震驚、不捨。

芭樂水水的IGDcard等帳號在24日突然發文「遠走高飛登出人間，啟程新旅途」，文中宣布遺憾消息，「我們最愛的美妝吃播系寶藏女孩——芭樂水水，在2025年5月24日，正式卸下她的美妝裝備，帶著吃不完的食慾，笑著飛去天堂開新頻道了。」

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撰文者提到，雖然這趟旅程來得突然，但芭樂水水撐住每一個難熬的瞬間，像一直以來那樣閃閃發亮。她代替芭樂水水向粉絲致謝，「謝謝每一位曾經按讚、留言、和她一起笑的你們，也感謝大家的喜愛與支持。」撰文者以溫暖語氣安慰粉絲，表示芭樂水水只是換個地方繼續發光，「她應該已經在那邊開箱天使專用聯名彩妝加吃播啦～」

另外，從貼文留言處也可以看到，回文的人是芭樂水水的好友，「我是水水的人生摯友，帳號暫時由我代為回覆及管理。非常感謝大家一直以來對水水的喜愛與支持，她永遠是我們大家的大寶貝！」

她也統一透露概況，芭樂水水前陣子因病入院，「過程中非常勇敢和努力！但最後決定去新世界開啟旅途囉」、「請大家在其他平台或是私下不要過度追問細節，給我們最愛的水水與其家屬留下最後的體貼與尊重。」

看到貼文後，許多人紛紛感到不捨，「好震驚，希望芭樂可以永遠快快樂樂漂漂亮亮」、「祝芭樂永遠幸福，也祝芭樂的家人跟摯友能好好生活」、「這是真的嗎……我不想相信……希望妳在天堂一樣那麼美那麼可愛那麼活潑快樂」、「不敢相信，但我知道芭樂水水會是最美的美妝吃播天使。」

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