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龍舟正妹鼓手「細肩小可愛」震波狂敲　本尊IG被神出：真的要參賽

▲▼龍舟正妹鼓手「細肩小可愛」震撼敲鼓　本尊IG曝光：真的要參賽。（圖／翻攝ruan.c__）

▲近日一名龍舟正妹鼓手的照片引起網友討論。（圖／翻攝ruan.c__）

記者鄒鎮宇／綜合報導

端午節即將到來，新北碧潭的龍舟練習場近日因一位身材火辣的女子鼓手現身，引發民眾圍觀與社群媒體的熱烈討論。該名女子身穿貼身小背心，坐在龍舟上敲擊鼓面，傲人的上圍與雪白肌膚成為眾人目光的焦點。網友紛紛在留言區驚呼「這麼胸划龍舟合法嗎？」、「公理在哪，正義在哪，IG又在哪？」

一名民眾日前在臉書社團「爆廢公社公開版」分享他在碧潭的所見，表示現場有許多人駐足拍照，走近一看才發現是一位身材惹火的女子坐在龍舟上操鼓。他在貼文中形容女子「雪白肌膚與渾圓傲人上圍」讓人驚艷不已，並懷疑這位女鼓手可能是網紅。

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網友看完紛紛留言，「發文不附連結是可以的嗎」、「總覺得會頭重腳輕，哈」、「本來想說點啥，但太大了」、「沒穿救生衣，行嗎」、「幹嘛偷拍我老婆」。

▲▼龍舟正妹鼓手「細肩小可愛」震撼敲鼓　本尊IG曝光：真的要參賽。（圖／翻攝ruan.c__）

▲▼該名鼓手是網紅映辰。（圖／翻攝ruan.c__，下同）

▲▼龍舟正妹鼓手「細肩小可愛」震撼敲鼓　本尊IG曝光：真的要參賽。（圖／翻攝ruan.c__）

貼文引爆網友的超強肉搜能力，最終揭露該女子正是網紅「映辰Ruan（IG：ruan.c__）」。據悉，映辰去年曾在台北大巨蛋觀看中信兄弟對戰味全龍的比賽，因興奮過度直接脫掉上衣換上球隊服，行為雖讓她人氣飆升，但也引來不少爭議。

對此，映辰也在IG上證實自己正是碧潭的龍舟鼓手，並透露此次是她首次擔任龍舟隊鼓手。她表示，這次她代表成人平台SWAG組隊參加即將到來的台北國際龍舟賽，並分享自己的練習心得，稱「既期待又興奮」，希望粉絲能支持她與隊友，幫助她們在端午節的比賽中奪得佳績。

▲▼龍舟正妹鼓手「細肩小可愛」震撼敲鼓　本尊IG曝光：真的要參賽。（圖／翻攝ruan.c__）

▲▼龍舟正妹鼓手「細肩小可愛」震撼敲鼓　本尊IG曝光：真的要參賽。（圖／翻攝ruan.c__）

▲▼龍舟正妹鼓手「細肩小可愛」震撼敲鼓　本尊IG曝光：真的要參賽。（圖／翻攝ruan.c__）

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