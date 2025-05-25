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全聯這樣買省超大！洗碗精+蔬果「現折70元」　網驚喜衝囤貨

▲▼全聯門市。（圖／ETtoday資料照）

▲網友在全聯發現驚喜優惠，引發消費者也紛紛衝囤貨。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／綜合報導

全聯「隱藏優惠」被網友挖出！一名網友在臉書社團分享，到全聯買一瓶橘子工坊洗碗精特價109元，還買了一顆14元的蘋果，結帳金額應該是123元，沒想到最後只花了53元，直呼「結完帳被驚到目瞪口呆」。原來是近期剛好推出優惠，6月5日前買橘子工坊洗碗精，搭任一蔬果，就現折70元，讓網友也驚喜說「真的要囤貨！」

▲▼全聯優惠。（圖／翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實説」、LINE官方帳號。）

▲網友分享全聯隱藏優惠，橘子工坊洗碗精搭配任一蔬果，現折70元。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

網友日前在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團分享，看到「橘子工坊洗碗精加購任一蔬果，現折70元」，因此自己買了一瓶去垢洗碗精優惠價109元，再搭了一顆14元的蘋果，折了70元之後，總共只要付53元，讓她驚喜說「結完帳被驚到目瞪口呆」，狂讚「真是報稅季的補血丸，橘子工坊愛用者一定要大囤貨一波欸！」

此波優惠活動即日起至6月5日，只要在全聯購買橘子工坊洗碗精瓶裝，並加購任一款蔬果，即可現折70元。最划算的組合是選擇「橘子工坊去垢酵素洗碗精」（特價109元），搭配銅板價蔬果，結帳金額比半價還划算。若選擇售價189元的「溫和除菌洗碗精」，折扣後的性價比相對低一些，但消費者仍可依需求選擇適合的商品。

▼網友分享全聯組合優惠，買洗碗精搭蘋果，現折70元。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

▲▼全聯優惠。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

網友分享優惠後也引發熱烈迴響，不少人看到也跟著搶買，紛紛留言「剛才去買，刷出來109-70+21(最便宜的蘋果)=60，買了4組，謝謝分享」、「謝謝板主的告知！ㄧ看到文就衝去全聯買了，結帳時出現53元，連結帳的小姐都不敢相信，還ㄧ直按電腦查資料」。

不過也有人說「剛去買去垢洗碗精，刷出來是189元，買蔬果再折70，大家可以拿洗碗精先試刷價格」、「感謝分享，真的非常超值，即使好市多才剛補完貨，立馬衝全聯補三瓶，但要分開結帳才有各折$70優惠」。還有人說「常常不知道有這樣類似加購什麼折價的標示，所以錯過這樣的優惠」、「剛從全聯回來，太慢看到這篇了。」

▲▼全聯優惠。（圖／翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實説」、LINE官方帳號。）

▲全聯「買1送1」優惠。（圖／翻攝自全聯LINE官方帳號。）

除此之外，全聯除了在官網「生活誌」能找到「買1送1大集合」資訊，官方LINE帳號也祭出周末「買1送1」優惠，這周推出：克寧晚安奶粉（原價490元）、胡媽媽的灶腳極鮮黃金貝（原價358元）、蘇菲超熟睡內褲型衛生棉（原價79元）、盛香珍原味蘇打餅／原味營養餅（原價71元），通通在5月25日前「買1送1」，只要出示優惠條碼即可特價。

★家樂福優惠

家樂福近來「2025夏日國際啤酒節」，一口氣搜羅台灣、日本、美國、荷蘭、德國、比利時、英國、義大利等8國風格，多達近200款，即日起至6月24日祭出「第2件6折」、「兩件以上更省」。

▲家樂福「2025夏日國際啤酒節」，多款「第2件6折」、「兩件更省」優惠。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

而6月30日前，量販店買指定啤酒或低酒精系列商品，每滿599元，就送50元現金折價券，單筆最高現折400元；超市店買指定啤酒或低酒精系列商品，每滿299元，就送25元現金折價券，單筆最高現折200元。

▲家樂福「國際夏日啤酒節」優惠，其中限量加購的「發光杯盲盒」成為話題。（圖／記者林育綾攝）

呼應近年超夯「盲盒熱潮」，家樂福還獨家推出「發光杯盲盒」，馬上成為派對話題神器，5月28日至6月30日買任一件啤酒，即可用99元加購。發光杯以台、日、美三地人氣啤酒品牌，打造6款造型杯，只要把啤酒、飲料或水倒入，杯身隨即閃耀發光，帶來滿滿氣氛與療癒感。

全台限量3萬杯，其中還藏有3千杯「驚喜混合隱藏版」內附刮刮卡，有機會刮中iPhone 16e/125G大獎（限量10名）。發光杯數量有限，售完為止，不再追加。

★愛買冰品買1送1

愛買量販店即日起至6月3日，推出多款消暑商品優惠，古早味枝仔冰品牌「東興製冰廠」買1送1，平均每包59元，單支不用6元。榴槤控最愛的「Gold Thon蘇丹王榴槤冰淇淋」也有買1送1，兩入120元。

▲愛買推出多款冰品特價，最低買1送1。（圖／業者提供）

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