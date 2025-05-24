　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多APP「跳出1功能」超方便　一票會員驚：不怕明細弄丟了

▲▼好市多（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多APP可查消費紀錄。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人去好市多會幫親友採買東西，就怕分帳時把明細弄不見，而一名網友熱心直呼，官方APP終於可以線上查詢紀錄了，「可以看追加回購商品和買過的清單！」文章引來一票會員回應，「跟同事一起買分帳的時候好用，不怕清單不見」、「讚耶！我也沒發現」、「這功能出一陣子了」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，去年曾問過店員，營業規模如此之大，為何在APP上沒有消費紀錄？對方當時回應，會向公司反映，結果最近原PO打開APP時，意外跳出「賣場的消費紀錄」的功能了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO把實用資訊分享給大家，並大讚該功能十分方便，「可以看追加回購商品和買過的清單！」

底下網友熱議，「只有刷卡才有，付現就查不到」、「這樣我刷卡偷買自己的東西...會被老公發現」、「讚耶！我也沒發現，現在知道有了，方便很多」、「跟同事一起買分帳的時候好用，不怕清單不見」、「我也詢問過，之前店員說資料庫不夠大」、「我也有反映過，前幾個月發現開始有消費紀錄，超開心」、「我不敢看...會發現自己到底花了多少錢」。

也有會員回應，「這功能出一陣子了」、「早就有啦，而且發票還在裡面」、「用雲端發票是可以查到購物明細的喔，很早就可以了」、「在沒有辦法查之前，我都是雲端發票，直接查購物明細，所以也很早就能查了，只是不是透過好市多」。

至於查詢消費紀錄，先開啟好市多APP，按最下方「我的帳號」，就會進到訂單紀錄的功能，有線上官網／賣場消費可做選擇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
618 2 7518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐若熙解禁首戰！4支大聯盟球探到場
明溼答答　下波鋒面更劇烈「雷雨轟全台」
人氣韓星秘密訪台3天2夜！　直擊照曝光
這波新冠常見急性喉炎！中醫曝白膿塊照示警
清境知名民宿員工討勞健保！遭老闆開槍中彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Cybercabs6月登場！特斯拉估值大躍升　分析師喊價飆500美元

在籃球場打球「長輩抱怨影響跳舞」　他1招反擊！網笑：必須的

明天溼答答　下波鋒面更劇烈「周四雷雨轟全台」

「只收到存摺封面」他轉錢超火大！萬人爆共鳴　曝神招不會key錯

「不只看球，要下場打球」　廖俊智勉畢業生：AI無法取代勇氣韌性

不積極才被資遣！她換新工作「卻被誇認真」　網秒懂關鍵：我也是

一個人出國「去哪裡比較安全？」　一票都推1國家：可以去N次

好市多APP「跳出1功能」超方便　一票會員驚：不怕明細弄丟了

「新竹高中職不足」恐2千人沒學校念　民團盼中央給35億增班增校

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架沒賣出也算

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

女兒奶音模仿媽媽說話　竟偷拿手機叫爸點奶茶

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

北市重慶南路一段嚴重車禍　8人受傷...驚悚現場曝

「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

Cybercabs6月登場！特斯拉估值大躍升　分析師喊價飆500美元

在籃球場打球「長輩抱怨影響跳舞」　他1招反擊！網笑：必須的

明天溼答答　下波鋒面更劇烈「周四雷雨轟全台」

「只收到存摺封面」他轉錢超火大！萬人爆共鳴　曝神招不會key錯

「不只看球，要下場打球」　廖俊智勉畢業生：AI無法取代勇氣韌性

不積極才被資遣！她換新工作「卻被誇認真」　網秒懂關鍵：我也是

一個人出國「去哪裡比較安全？」　一票都推1國家：可以去N次

好市多APP「跳出1功能」超方便　一票會員驚：不怕明細弄丟了

「新竹高中職不足」恐2千人沒學校念　民團盼中央給35億增班增校

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架沒賣出也算

接見「世衛行動團」　賴清德：加入WHO、參與WHA是不變理念

鄧超拍戲出意外！大型機具倒下「砸到必死」　喻恩泰目睹驚險瞬間：只差一步

徐若熙球數解禁首戰！5局投完6K僅挨1安　4支大聯盟球探到場關注

太平洋晨光中迎接百人瑜珈　長濱展開身心療癒新篇章

因「口水過敏」無法拍吻戲！《折腰》何泓姍不顧身體挑戰超敬業

Cybercabs6月登場！特斯拉估值大躍升　分析師喊價飆500美元

挑戰在下半年？　野村陸挺：不擔心「中國第2季經濟」

狗狗嚇到不敢動靠人抬上推車　遇到好朋友笑容差點惹哭志工

走進失智者內心世界　台東放映《父親》引發深刻共鳴

在籃球場打球「長輩抱怨影響跳舞」　他1招反擊！網笑：必須的

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

生活熱門新聞

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

花蓮鏡頭君剛修好　竟拍下不雅畫面

一堆台灣人都有「同款刺青」　網爆共鳴

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

明天雷雨襲全台　下周三晚間雨勢更猛

大安區某國小恐龍家長介入　教師甄選淪選妃

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

快訊／2縣市大雨特報！下到晚上

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

快訊／雨彈往南炸！14縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

快訊／梅雨鋒面來襲！　北北基等4縣市大雨特報

「防曬外套超顯老」她求好搭款式！內行推名單

台灣第一女優「喜無套」私訊爆匣　一句話酸色粉絲

龍舟鼓手妹「細肩小可愛」震波狂敲　IG被神出

更多熱門

相關新聞

「襯衫4497元」堆整疊驚呆他　好市多：標價為497元

「襯衫4497元」堆整疊驚呆他　好市多：標價為497元

日前BURBERRY一款7萬元風衣擺在開放服飾區，任由顧客隨意翻動，讓網友驚呼「堆在那像一件700元！」最近一名網友表示，同樣在服飾區看到一款4497元襯衫，「這是標錯價還是我不懂品牌？」對此，好市多回應，5月7日標價為497元，清查各賣場亦無此狀況。

別再衝動亂買了！「30天購物冷靜期」讓你不必剁手、守住荷包

別再衝動亂買了！「30天購物冷靜期」讓你不必剁手、守住荷包

特急彗星來襲！金慧成連9打席上壘

特急彗星來襲！金慧成連9打席上壘

好市多「退貨1服務」超方便！他赴日被多刷　回國刷4千

好市多「退貨1服務」超方便！他赴日被多刷　回國刷4千

「好市多1美食」外酥內嫩！網推：大人小孩超愛

「好市多1美食」外酥內嫩！網推：大人小孩超愛

關鍵字：

好市多消費紀錄APP帳單明細分帳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蕭煌奇世壯運柔道賽「直落二奪金牌」！

台北101停車場濺血！女駕駛慘遭火爆男連刺5刀

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

花蓮鏡頭君剛修好　竟拍下不雅畫面

林依晨懷孕7個月首露面！

一堆台灣人都有「同款刺青」　網爆共鳴

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

高雄男寫外掛被告！法官當庭開掛判無罪

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！網：跟侮辱有什麼區別

他連2天都坐涼亭　民眾直覺有異報警

陸導來台吃麻辣鍋：這麼難吃

78歲董座猛撞釀8傷！妻：丈夫有國際駕照

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字報復

更多

最夯影音

更多

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

女兒奶音模仿媽媽說話　竟偷拿手機叫爸點奶茶

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面