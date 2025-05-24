好市多APP「跳出1功能」超方便　一票會員驚：不怕明細弄丟了

▲好市多APP可查消費紀錄。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人去好市多會幫親友採買東西，就怕分帳時把明細弄不見，而一名網友熱心直呼，官方APP終於可以線上查詢紀錄了，「可以看追加回購商品和買過的清單！」文章引來一票會員回應，「跟同事一起買分帳的時候好用，不怕清單不見」、「讚耶！我也沒發現」、「這功能出一陣子了」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，去年曾問過店員，營業規模如此之大，為何在APP上沒有消費紀錄？對方當時回應，會向公司反映，結果最近原PO打開APP時，意外跳出「賣場的消費紀錄」的功能了。

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對此，原PO把實用資訊分享給大家，並大讚該功能十分方便，「可以看追加回購商品和買過的清單！」

底下網友熱議，「只有刷卡才有，付現就查不到」、「這樣我刷卡偷買自己的東西...會被老公發現」、「讚耶！我也沒發現，現在知道有了，方便很多」、「跟同事一起買分帳的時候好用，不怕清單不見」、「我也詢問過，之前店員說資料庫不夠大」、「我也有反映過，前幾個月發現開始有消費紀錄，超開心」、「我不敢看...會發現自己到底花了多少錢」。

也有會員回應，「這功能出一陣子了」、「早就有啦，而且發票還在裡面」、「用雲端發票是可以查到購物明細的喔，很早就可以了」、「在沒有辦法查之前，我都是雲端發票，直接查購物明細，所以也很早就能查了，只是不是透過好市多」。

至於查詢消費紀錄，先開啟好市多APP，按最下方「我的帳號」，就會進到訂單紀錄的功能，有線上官網／賣場消費可做選擇。