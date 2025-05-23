「好市多襯衫4497元」堆整疊驚呆他　會員曝真相：不會再進貨了

▲服飾開放貨架區，一款襯衫竟標價4497元 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

日前BURBERRY一款7萬元風衣擺在開放服飾區，任由顧客隨意翻動，讓網友驚呼「堆在那像一件700元！」最近一名網友表示，同樣在服飾區看到一款4497元襯衫，「這是標錯價還是我不懂品牌？」文章一出，會員紛紛朝聖回應，發現價牌有＊號，「4000多塊反正也不會再進貨了」、「促銷497元，多打一個4」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》看傻直呼，逛買場服飾區時，愣見一款普通長袖襯衫要價4497元，且整疊擺放開放區，讓原PO納悶求問「這是標錯價還是我不懂品牌，這件要4千多？」

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文章曝光後，引來網友也熱議，「一打？」「其實是為了先刺激消費隔壁749元的買氣，先犧牲他」、「這星期4497元，下星期夏季特賣會打1折449元，這行銷手法厲害」、「盤子上門的概念」、「限時漲價特賣」、「之前有賣Burberry的風衣外套，一件幾萬元也是放在那裡」、「笑瘋～這是我兒子國中制服」、「買來穿穿看啊，不喜歡可以退」、「你相不相信，應該還是有人會買」、「標價牌右上角出現『＊』號，代表這款商品是出清品，可能售完不再進貨，4000多塊反正也不會再進貨了」。

不少人查看過去標價，發現同款一件售價749元，因此猜測是標錯價，「標錯了，西裝都沒那麼貴」、「我推測，促銷497元，多打一個4」、「有可能是449元，標錯價」。

也有網友分享曾購入的價錢，「我以前有幾件一模一樣的，大概都是290到490元之間」、「標錯價吧，我有買兩件單件價格是749元」、「去年的價格，599元」、「感覺很像標錯了，之前有買過是749元（同牌不同花紋）」。

說到標錯價話題，過去有苦主指出，在賣場拿了一款流沙綜合包，架上標價80元，結帳卻顯示109元，「去反應時，得自己去拍照，拍照回來後，店內主管不相信，又請工作人員再確認」。

底下會員紛紛自身經驗，「我遇到的好市多員工會幫我去確認價格，一次是他們標錯，退價差；一次是我看錯，他們查詢後帶我去看現場」、、「我也遇到過，但是他們去查價不是叫我進去拍照，查價後就重結就好了，只是很浪費時間，在收銀等很久」、「發生過+1，但主管只讓我去拍照給他看，因為他覺得我可能看物品標價（下排標價以為是上排物品）拍給他後，就幫我處理了」。