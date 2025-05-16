好市多「退貨1服務」超方便！他去日本重複結帳　回台退刷4000元

▲好市多可以跨店退貨。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

好市多退貨不囉嗦，但每間分店都有些距離，因此有網友詢問，可否新莊購買的商品，跑去台中辦理退貨呢？文章引發討論，一票會員熱心點頭給答案「可以的」，只要帶妥會員卡、信用卡與商品完整包裝即可。過去有網友在沖繩購物，事後才發現被多刷4000多元台幣，而業者表示可以回台辦理退刷的案例。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》求問，買了商品想退貨，是否可以跨店辦理，「比如說新莊買，台中退。」

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求問文曝光後，一票會員熱心回應，「可以，我退過」、「網購的也可以在實體店退貨」、「可以，曾經在台南買、高雄退，東西帶過去就可以了，電腦裡都有連線購賣資料」、「加拿大、美國之間是可以跨國退」。

而好市多官網指出，退貨要帶妥會員卡、原付款信用卡、欲退貨商品、保證書、贈品及所有配件與包裝，台灣任一好市多實體賣場會員部櫃檯皆可辦理。

至於國外購買，回國想退貨的部分，官網表示，「中華民國境內之臺灣本島以外地區退貨服務，請聯絡好市多線上購物客服中心協助辦理。」

日前有網友透露，去逛日本沖繩好市多，買完東西離開才發現重複刷了4000多元台幣，趕緊致電客服求助，得到「可憑單據到台灣任一間分店做退刷」的答案，令他鬆一口氣大讚「這種服務只有Costco沒別人了」，同時也警惕自己下次會做好帳務核對。