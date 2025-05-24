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機師夫月賺30萬「育兒津貼5千也拿走」！空姐妻崩潰：不讓我去工作

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲老公月薪30萬，連育兒津貼都拿走。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名人妻無奈揭露，老公是月入近30萬的機師，她為了孩子而留職停薪1年多，這段日子以來，老公一毛錢都不給、不讓她工作，連每月5000元育兒津貼也拿走。她不僅要靠存款買菜、養小孩，還常被羞辱「要錢不會自己去賺？」面對長期經濟不對等與精神壓迫，讓她心寒地問：「如果是你們，會怎麼做？」

一名女網友在臉書《靠北婚姻》表示，老公是一名機師，月收近30萬元，而原PO育嬰留停1年多，全心全意照顧孩子，但諷刺的是，老公沒給半毛生活費，甚至連每月育兒5000元津貼都拿走。

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老公給予的理由是，他付家用，育兒補助當然由他領，但事實上，平時的買菜錢都是原PO出錢，每當跟老公討錢時，總是被嗆聲「要錢不會自己去賺？」不僅如此，大男人的老公認為，在家照顧孩子是媽媽本分，原PO當全職媽媽是天經地義。

事實上，原PO是名空服員，月薪也有8至9萬元，但老公不肯她回歸職場，這段時間以來都靠老本過生活，就連出門吃飯，老公還會刻意讓她自己付帳。對此，原PO無助求問，「如果是你們，會怎麼做？」

文章引發網友直呼，女人要有經濟能力才有底氣，「不讓你上班，你就不上班，怎麼那麼聽話，找保姆吧」、「離婚，這樣還能有贍養費」、「這已經是家庭暴力了，精神家暴」、「快離婚，你的薪水夠養活自己了，別卑微的勉強自己，這種男人到老更嚴重，到時候後悔就來不急了」、「怎麼會嫁給這種自私自利的人」、「我不會鳥他，照樣工作，不給錢什麼話都不用說，也沒資格說」、「為什麼上班需要丈夫核准？」「請保姆，趕快去上班，別讓人看不起」。

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