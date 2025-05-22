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日本「85歲↑駕駛」最危險！見1政策網讚：建議台灣比照辦理

▲▼開車,上車,車主,駕駛,車門,駕駛座,方向盤,羽絨外套。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北三峽重大車禍案引發全台關注，相關議題也掀起討論。財經專家游庭皓就在粉專貼出圖表，曝光「日本的交通事故呈現U型分布」，16至19歲與85歲以上的族群最為危險。其中，16至19歲的新手駕駛致死率為每10萬人10.29人，而85歲以上高齡駕駛甚至高達10.67人，「成為最危險的一群」。

游庭皓在粉專「游庭皓的財經皓角」表示，日本交通事故呈現U型分布，16～19歲族群的致死率較高，達到每10萬人10.29人，反映新手駕駛經驗不足與風險行為頻繁。但80歲以上族群事故率開始加速，「85歲以上甚至突破10.67人，成為最危險的一群。」

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話鋒一轉，游庭皓提到日本政府對此祭出一系列措施，包括鼓勵高齡者自願繳回駕照，並提供計程車、巴士和餐廳等多項折扣優惠，補償高齡者失去駕照後的交通不便。

貼文一出，網友紛紛留言討論，「從60歲開始，數字一直往上攀升，所以高齡駕駛的認定，可以跟退休年齡一樣，從65歲開始，而不是70歲」、「台灣也有不少老人交通優惠，真的建議可以比照辦理。」從貼文與網友討論來看，年輕族群與高齡者的駕駛風險確實不容忽視，而制度面應如何更周全設計、保障用路人安全，也成為討論焦點之一。

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