　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出「票價最低40元」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 廉航未來有機會引進半站立式座椅。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

你敢搭嗎？歐洲廉價航空傳出擬自2026年起引進義大利廠商Aviointeriors研發的「半站立式」Skyrider 2.0座椅，主打乘客可斜靠而非完全坐下，據稱可將載客量提升20％，引發網友熱議。

《每日郵報》報導，擁有280萬粉絲的IG帳號@entrepreneurshipquote日前發文聲稱，這款類似自行車坐墊、附軟墊的座椅讓乘客可以特定角度斜靠身體，不須完全坐下，最快可能在2026年推出。

不過製造商Aviointeriors拒絕對此向《每日郵報》發表評論，且目前尚無航空公司證實有計畫引進。

報導指出，這款馬鞍式座椅最早於2018年在德國漢堡航展亮相，將該公司2010年嘗試推出但失敗的概念進行改良，增加緩衝軟墊、強化固定性，從安裝在軌道上改為以柱子支撐，座椅間距大幅縮小，但仍維持足夠的舒適性，座椅重量較經濟艙標準座椅輕50％，零件更少，維修成本也更低。

瑞安航空執行長歐萊利（Michael O'Leary）曾於2012年提議，在波音737及800機型安裝10排半站立席與15排傳統座椅，當時稱站票價格可能僅需1至5英鎊（約新台幣40至200元）。

儘管航空業希望壓低成本，網友對此紛紛留言表示，「太可悲了，請把人當人看吧，天啊」、「他們遲早會把你綁在機翼上再附上氧氣面罩」、「拜託千萬別買這種票，不要支持這種東西」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
周末連3天雨炸全台　最新預測曝光
國民ETF換股露餡！00878新增3檔　助攻萬海飆漲停
快訊／家寧反擊了！發布新片揭曉「真相」
眭澔平挑戰聖母峰出事！腦水腫昏迷60小時
汽車業代駕「瑞典坦克」左轉　撞飛騎士腿變形慘死畫面曝
古林睿煬2局連飆3K！雷耶斯開轟相挺　火腿破蛋1比2軟銀
幕後／藍質疑國安簡報「挖坑」　賴清德親出席成朱立倫與會條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「吉伊卡哇」第二彈防搶購亂象！　日本麥當勞緊急出手祭限購

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出「票價最低40元」

又現麥田圈？俯瞰驚見「神秘幾何圖」　英國農民超崩潰

星巴克「催生飲料」爆紅！孕婦搶試　醫師警告：沒根據別亂試

泰15歲少女「當起老鴇」！　邀未成年女同學、鄰居下海賣淫

東京計程車司機「迷姦50女乘客」狂拍3000性侵照　帶回她家硬上

娛樂用掰掰？泰國擬限大麻為「醫療專用」　最快40天內上路

若爆台海衝突「風險無法對沖」　路透：外資被迫思考撤出或留下

美媒爆川普改口！　私下認「普丁不打算停戰」原因曝

日男「3P激戰」2櫻花妹　慘遭聯手設局仙人跳！

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

【阿公跑得比我還快】世壯運91歲蒙古阿公8mins內跑完1500公尺！

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

「吉伊卡哇」第二彈防搶購亂象！　日本麥當勞緊急出手祭限購

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出「票價最低40元」

又現麥田圈？俯瞰驚見「神秘幾何圖」　英國農民超崩潰

星巴克「催生飲料」爆紅！孕婦搶試　醫師警告：沒根據別亂試

泰15歲少女「當起老鴇」！　邀未成年女同學、鄰居下海賣淫

東京計程車司機「迷姦50女乘客」狂拍3000性侵照　帶回她家硬上

娛樂用掰掰？泰國擬限大麻為「醫療專用」　最快40天內上路

若爆台海衝突「風險無法對沖」　路透：外資被迫思考撤出或留下

美媒爆川普改口！　私下認「普丁不打算停戰」原因曝

日男「3P激戰」2櫻花妹　慘遭聯手設局仙人跳！

主動出擊護綠能！花蓮檢警調訪視慈濟電廠　建構通報防護網

台東嬤迷失車道險象環生　警即刻介入助平安返家

防空警報大響別害怕　中市警LINE@tcpb帶你就近避難

謝忻遇詐團假冒藥劑師...「馬蘭派出所」作筆錄　台東警回應了

樺晟董座涉假交易掏空千萬！檢調兵分7路搜索　4主管遭約談

墨爾本台灣電影節登場　呂明澤：電影是台灣自由多元的具體展現

政院大砍南投縣一般性補助35億　許淑華疾呼莫讓百姓受苦

基隆看守所「及時雨」溫暖上線　收容人家庭獲助學金與物資

看板遭噴「死了」台南警火速逮人　陳亭妃：盼警查明動機

巨木環繞的森之樂章　拉拉山巨木音樂會6/14與自然共鳴

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

國際熱門新聞

女賭神降臨！　她用21元贏得458萬

爽賺2200萬！捷克2名登山客「撿到寶」發了

川普稅改釀美債殖利率飆！美股重挫816點　台積電ADR跌近2美元

即／金正恩暴怒！目睹驅逐艦「船底破洞」

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

JR列車驚見「遺體趴車頂」　載屍1天才被乘客發現

證券女菁英下海陪酒「榮登銀座頭牌」！

即／北韓「向日本海」發射多枚巡弋飛彈！

美將推「川普金卡」：外國人只要付1.5億　即可獲在美永居資格

台灣人在柬埔寨被抓！　正面照曝光

女大生赴日追夢「遇黑心企業」！改行AV女優

東京計程車司機「迷姦50女乘客」

卡達送川普大禮！美國防部證實已接收波音747

棺材突然動了　男屍復活影片瘋傳

更多熱門

相關新聞

紐西蘭航空「升級版787-9」首航

紐西蘭航空「升級版787-9」首航

紐西蘭航空宣布，全面改裝升級的787-9夢幻客機在奧克蘭首航，執飛奧克蘭-布里斯本往返航班；台灣往返紐西蘭航線則預計於今年下半年陸續導入全新艙等配置的機型。同時，也祭出年中慶優惠，指定航線來回機票28,800元起。

高鐵推「航空聯票」車票78折起　買國旅行程最低7折搭車

高鐵推「航空聯票」車票78折起　買國旅行程最低7折搭車

副機長突昏厥　客機「無人操控」飛行10分鐘

副機長突昏厥　客機「無人操控」飛行10分鐘

日運將「開車突暴斃」！乘客接手救全車

日運將「開車突暴斃」！乘客接手救全車

虎航單程799元、華航飛日本免萬元　5大航空優惠「最短限時4天」

虎航單程799元、華航飛日本免萬元　5大航空優惠「最短限時4天」

關鍵字：

航空座椅革新乘客舒適

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

林采緹認了「不愛男友戴套」

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

出國只能玩4天！一票人推爆1國家：近又好吃

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

陳傑憲辣妻「像一坨垃圾」懶開箱520禮物

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

消失2年！「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面