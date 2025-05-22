飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出「票價最低40元」

▲ 廉航未來有機會引進半站立式座椅。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

你敢搭嗎？歐洲廉價航空傳出擬自2026年起引進義大利廠商Aviointeriors研發的「半站立式」Skyrider 2.0座椅，主打乘客可斜靠而非完全坐下，據稱可將載客量提升20％，引發網友熱議。

《每日郵報》報導，擁有280萬粉絲的IG帳號@entrepreneurshipquote日前發文聲稱，這款類似自行車坐墊、附軟墊的座椅讓乘客可以特定角度斜靠身體，不須完全坐下，最快可能在2026年推出。

不過製造商Aviointeriors拒絕對此向《每日郵報》發表評論，且目前尚無航空公司證實有計畫引進。

報導指出，這款馬鞍式座椅最早於2018年在德國漢堡航展亮相，將該公司2010年嘗試推出但失敗的概念進行改良，增加緩衝軟墊、強化固定性，從安裝在軌道上改為以柱子支撐，座椅間距大幅縮小，但仍維持足夠的舒適性，座椅重量較經濟艙標準座椅輕50％，零件更少，維修成本也更低。

瑞安航空執行長歐萊利（Michael O'Leary）曾於2012年提議，在波音737及800機型安裝10排半站立席與15排傳統座椅，當時稱站票價格可能僅需1至5英鎊（約新台幣40至200元）。

儘管航空業希望壓低成本，網友對此紛紛留言表示，「太可悲了，請把人當人看吧，天啊」、「他們遲早會把你綁在機翼上再附上氧氣面罩」、「拜託千萬別買這種票，不要支持這種東西」。