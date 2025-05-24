　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

單程最低799起！旅展航空優惠一次看　大阪來回9千有找

▲▼中華航空以「永續飛行串聯世界」主題，祭出全航線購票77折起優惠。（圖／中華航空提供）

▲中華航空以「永續飛行串聯世界」主題，祭出全航線購票77折起優惠。（圖／中華航空提供）

記者周湘芸／台北報導

2025TTE台北國際觀光博覽會5月23日至5月26日於台北世貿一館開展，各航空推出限定優惠，包括中華航空全航線購票77折起優惠，免萬元暢遊亞洲熱門航線，紐澳避暑2萬元有找；長汎假期商品最高折2000元；台灣虎航全航線單程未稅799元起；國泰航空精選航點85折起。

中華航空以「永續飛行串聯世界」主題，祭出全航線購票77折起優惠，台北－新加坡4,620元起、台北－曼谷4,620元起 、台北－石垣島6,552 元起、台北－大阪8,832元，免萬元暢遊亞洲熱門航線。飛往南半球紐澳避暑，雪梨、布里斯本及奧克蘭均2萬元有找，前往加州安大略19,304元起、直飛歐洲黃金6大航點，法蘭克福最優惠25,298元起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，即日起至5月31日，購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄即可參加抽獎，包含雙人同行區域線不限航點機票加上桃園國際機場凱悅酒店住宿券、全球不限航點機票、高鐵半價乘車券與高鐵假期抵用券及五星級飯店住宿等。

華信航空則推出5大熱門國旅地區，澎湖、金門、馬祖、花蓮、台東，再加碼金廈小三通，機加酒最低3,688元起。旅展現場更每天安排有獎徵答活動，挑戰就有機會領取限量版ATR飛機模型、環保露營杯、旅行側背包及海東青寶寶購物袋等。

長榮航空直營旅行社長汎假期旅展期間，至長汎假期全台門市報名，提供歐洲、美加、紐西蘭每人折2,000元，以及日本、韓國、東南亞、澳洲每人折1,000元優惠。另外，「長榮假期」也在旅展期間推出限時優惠，機加酒最高折2,188元，指定航線再贈eSIM，還有機會抽中長榮航空台灣-東南亞來回經濟艙機票；「立榮假期」則有輸入專屬折扣碼「TTE2025」，機加酒單筆享95折。

台灣虎航旅展期間推出5月23日起至10月25日全航線單程未稅799元起促銷價，凡於線上旅展期間至台灣虎航官網完成購票者，至台虎攤位出示訂單確認信，即可兌換展場限定的指定航線成交禮，每日數量有限，送完為止。另配合時下最夯的AI圖像生成技術，旅展現場還有「玩翻世界」AI拍貼機體驗。

國泰航空今年以「READY TO FLY」為攤位主題，推出全球71個精選航點85折起限時優惠，現場還有品牌航空周邊及旅行選品，消費還有機會抽中「萬元機票折抵金」。另外，旅展現場還有國泰航空一站式旅遊預訂平台Cathay Holidays，5月31日前預訂住宿或當地體驗商品，單筆消費滿20,000元，即可享雙倍「亞洲萬里通」里數，還有飯店最低85折優惠。

▲▼國泰航空今年以「READY TO FLY」為攤位主題，推出全球71個精選航點85折起限時優惠。（圖／國泰航空提供）

▲國泰航空今年以「READY TO FLY」為攤位主題，推出全球71個精選航點85折起限時優惠。（圖／國泰航空提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
618 2 7518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運奪金牌
快訊／竹苗台中「大雷雨警戒」　持續1.5小時
花蓮女師今告別式！弟「鐘聲追思」：姊姊太優秀，國高中就有人追
快訊／溜馬東冠2連勝！　西亞卡姆狂轟39分
議員遭判4年跑了！　最新通緝照曝光
快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲
快訊／9縣市大雨特報！大雷雨炸4地
吳宗憲：中選會操作放行核三延役公投　「為錯誤能源政策解套」
快訊／士林雙溪碼頭驚見浮屍　身分待查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／竹苗台中「大雷雨警戒」　持續1.5小時

LINE WEBTOON「1服務」5月底終止！免費看新制度曝光

快訊／9縣市大雨特報！大雷雨炸4地

林之晨自曝台大念6年！勉學弟妹越級打怪：沒有奇蹟只有累積

確診驚人！只有微燒「醫見特別1症況」　女病患快篩超深2條線

一堆台灣人都有「同款刺青」　網爆共鳴：快30年了還在

單周就診人次「恐上看10萬」　醫示警：4病毒同時流行

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

看到哭！班導把核災學生「分到圈外」　展覽探討災難、萬物共生

單程最低799起！旅展航空優惠一次看　大阪來回9千有找

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

北市重慶南路一段嚴重車禍　8人受傷...驚悚現場曝

女兒奶音模仿媽媽說話　竟偷拿手機叫爸點奶茶

「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

快訊／竹苗台中「大雷雨警戒」　持續1.5小時

LINE WEBTOON「1服務」5月底終止！免費看新制度曝光

快訊／9縣市大雨特報！大雷雨炸4地

林之晨自曝台大念6年！勉學弟妹越級打怪：沒有奇蹟只有累積

確診驚人！只有微燒「醫見特別1症況」　女病患快篩超深2條線

一堆台灣人都有「同款刺青」　網爆共鳴：快30年了還在

單周就診人次「恐上看10萬」　醫示警：4病毒同時流行

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

看到哭！班導把核災學生「分到圈外」　展覽探討災難、萬物共生

單程最低799起！旅展航空優惠一次看　大阪來回9千有找

荷蘭男溪降墜8m深谷獲救！髖骨骨折哀嚎不斷　直升機吊掛送醫

保養洗冷氣「多說1句話」　達人曝原因：真的可以省錢

2025首季成交議價率出爐！　台北逾12%七都之最

兩岸巴蜀文化藝術季　台灣《幻彩龍影》摘獲二等獎

香港金像獎驚傳「政府沒補助」！主席爾冬陞：政府不會永世供養你

反廢死公投遭否決　黃國昌嗆：中選會自居台灣民主太上皇

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

快訊／竹苗台中「大雷雨警戒」　持續1.5小時

LINE WEBTOON「1服務」5月底終止！免費看新制度曝光

張詠漢還在適應「早8」　世壯運有準備登板投球

北市重慶南路一段嚴重車禍

生活熱門新聞

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

花蓮鏡頭君剛修好　竟拍下不雅畫面

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

明天雷雨襲全台　下周三晚間雨勢更猛

快訊／梅雨鋒面來襲！　北北基等4縣市大雨特報

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

台灣第一女優「喜無套」私訊爆匣　一句話酸色粉絲

快訊／2縣市大雨特報！下到晚上

龍舟鼓手妹「細肩小可愛」震波狂敲　IG被神出

黃仁勳來台沒逛夜市　台語4字揭原因

快訊／9縣市大雨特報！大雷雨炸4地

梅雨鋒面正在台灣門口　專家：強降雨灌3區

戀愛曬不停！「最愛放閃」TOP4星座

今天氣驟變轉涼轟雷雨　下週還有鋒面來襲

更多熱門

相關新聞

TTE旅展今登場「估湧30萬人」

TTE旅展今登場「估湧30萬人」

「2025台北國際觀光博覽會TTE」今（23日）起一連四天在台北世貿登場，行政院院長卓榮泰表示，國人出去多、觀光客進來的少，盼增加外國觀光客以達平衡。他指出，交通建設列為第一，再來，觀光業品質提升前提下，增加人力、引進移工；並優化進出關手續，最後，透過大型會展舉行，強化人才交流。

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出

紐西蘭航空「升級版787-9」首航

紐西蘭航空「升級版787-9」首航

高鐵推「航空聯票」車票78折起　買國旅行程最低7折搭車

高鐵推「航空聯票」車票78折起　買國旅行程最低7折搭車

詐欺犯上億精品拍賣　106件拍定金額曝

詐欺犯上億精品拍賣　106件拍定金額曝

關鍵字：

航空優惠機票促銷旅展

讀者迴響

熱門新聞

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

花蓮鏡頭君剛修好　竟拍下不雅畫面

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

78歲董座猛撞釀8傷！妻：丈夫有國際駕照

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字報復

明天雷雨襲全台　下周三晚間雨勢更猛

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！網：跟侮辱有什麼區別

高雄男寫外掛被告！法官當庭開掛判無罪

6小時與583男上床！網美私處出血就醫

快訊／哈佛大學提告川普政府

台南啃老男被要求找工作　發狂猛刺2刀弒父

快訊／伸港5730戶瞬間漆黑　號誌癱瘓

地球村欠百萬薪資　員工憂求助無門

美國法官擋下川普禁哈佛招外籍生命令

更多

最夯影音

更多

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面