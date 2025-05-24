單程最低799起！旅展航空優惠一次看　大阪來回9千有找

▲中華航空以「永續飛行串聯世界」主題，祭出全航線購票77折起優惠。（圖／中華航空提供）

記者周湘芸／台北報導

2025TTE台北國際觀光博覽會5月23日至5月26日於台北世貿一館開展，各航空推出限定優惠，包括中華航空全航線購票77折起優惠，免萬元暢遊亞洲熱門航線，紐澳避暑2萬元有找；長汎假期商品最高折2000元；台灣虎航全航線單程未稅799元起；國泰航空精選航點85折起。

中華航空以「永續飛行串聯世界」主題，祭出全航線購票77折起優惠，台北－新加坡4,620元起、台北－曼谷4,620元起 、台北－石垣島6,552 元起、台北－大阪8,832元，免萬元暢遊亞洲熱門航線。飛往南半球紐澳避暑，雪梨、布里斯本及奧克蘭均2萬元有找，前往加州安大略19,304元起、直飛歐洲黃金6大航點，法蘭克福最優惠25,298元起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，即日起至5月31日，購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄即可參加抽獎，包含雙人同行區域線不限航點機票加上桃園國際機場凱悅酒店住宿券、全球不限航點機票、高鐵半價乘車券與高鐵假期抵用券及五星級飯店住宿等。

華信航空則推出5大熱門國旅地區，澎湖、金門、馬祖、花蓮、台東，再加碼金廈小三通，機加酒最低3,688元起。旅展現場更每天安排有獎徵答活動，挑戰就有機會領取限量版ATR飛機模型、環保露營杯、旅行側背包及海東青寶寶購物袋等。

長榮航空直營旅行社長汎假期旅展期間，至長汎假期全台門市報名，提供歐洲、美加、紐西蘭每人折2,000元，以及日本、韓國、東南亞、澳洲每人折1,000元優惠。另外，「長榮假期」也在旅展期間推出限時優惠，機加酒最高折2,188元，指定航線再贈eSIM，還有機會抽中長榮航空台灣-東南亞來回經濟艙機票；「立榮假期」則有輸入專屬折扣碼「TTE2025」，機加酒單筆享95折。

台灣虎航旅展期間推出5月23日起至10月25日全航線單程未稅799元起促銷價，凡於線上旅展期間至台灣虎航官網完成購票者，至台虎攤位出示訂單確認信，即可兌換展場限定的指定航線成交禮，每日數量有限，送完為止。另配合時下最夯的AI圖像生成技術，旅展現場還有「玩翻世界」AI拍貼機體驗。

國泰航空今年以「READY TO FLY」為攤位主題，推出全球71個精選航點85折起限時優惠，現場還有品牌航空周邊及旅行選品，消費還有機會抽中「萬元機票折抵金」。另外，旅展現場還有國泰航空一站式旅遊預訂平台Cathay Holidays，5月31日前預訂住宿或當地體驗商品，單筆消費滿20,000元，即可享雙倍「亞洲萬里通」里數，還有飯店最低85折優惠。

▲國泰航空今年以「READY TO FLY」為攤位主題，推出全球71個精選航點85折起限時優惠。（圖／國泰航空提供）