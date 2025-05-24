巨型貨輪失控「直衝住家」畫面曝！　屋主全程熟睡沒發現

記者張方瑀／綜合報導

挪威一名男子日前醒來赫然發現，一艘長達135公尺的貨櫃船「擱淺」在自家前院草地上，距離他家牆壁僅有短短8公尺，驚險畫面曝光後立刻引發熱議。

根據CNN報導，這起罕見事故發生在特隆赫姆峽灣（Trondheim Fjord）沿岸的比內瑟特（Byneset）地區，事發當時住戶赫爾貝格（Johan Helberg）還在熟睡，是鄰居在清晨約5時左右敲門將他叫醒，語氣驚慌地問他，「你有看到外面有艘船嗎？」

赫爾貝格打開門後，發現名為NCL Salten的貨櫃輪竟直挺挺停在自家草地上，他受訪時仍心有餘悸表示，「如果那艘船撞上旁邊的岩石，很可能整艘船會彈起來撞進我家，距離真的只差幾公尺。」

▲▼挪威135ｍ貨輪直撞住宅後院。（圖／路透）



鄰居約根森（Jostein Jørgensen）回憶，自己當時被隆隆聲吵醒，探頭一看竟見一艘龐大貨輪直奔岸邊，他立刻衝出門大喊試圖警告其他人。最終，這艘船在距赫爾貝格家僅8公尺處擱淺。

事發時，該船正駛往峽灣南端的奧克安厄（Orkanger），船上共有16名船員。船東NCL公司總經理赫特蘭（Bente Hetland）表示，所幸起嚴重事故沒有造成任何人員傷亡。

赫特蘭指出，目前仍不清楚事故發生的真正原因，正等待挪威當局的正式調查結果，「我們正在評估船體受損狀況，也會全面配合調查。」

事故發生後，一艘拖船嘗試將貨輪拉回水域但未果。挪威海岸管理局表示，原計畫於當晚漲潮時展開救援行動，但最終仍決定暫停脫困作業，並將進行地質技術調查，待評估結果出爐後再規劃下一步行動。

截至目前為止，現場尚未出現漏油跡象，但當局已派出油污應變船待命，隨時準備應對潛在環境風險。