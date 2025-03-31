25歲挪威和尚來台修行偏遠山區迷路　警民協助安置佛寺過夜

▲挪威苦行僧於竹山鎮迷路，警民協力幫助其於德山寺安置。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名挪威籍年輕僧侶日前遠赴台灣進行苦行，不過因人生地不熟而在竹山鎮偏遠區域迷途；所幸熱心民眾開車將他載至警局求助，警方也聯繫當地「德山寺」、提供住宿，讓他得以繼續修行旅程，也做了一次成功的國民外交。

竹山警分局指出，這名挪威苦行僧日前晚間獨自背著大行囊，在南投縣竹山偏遠道路上行走，熱心民眾見狀，主動上前詢問是否需要幫助，卻因語言不通、雙方難以溝通，在一陣比手畫腳之下，民眾為確保這名外籍朋友的安全，決定將其載往該分局請求協助。

竹山派出所員警張郁晟及黃文璟了解狀況後，嘗試以翻譯軟體與苦行僧溝通，得知對方年僅25歲，當天先前往杉林溪，但返程路上疑似迷路，因夜幕低垂且無法與在地人交談，難以找到合適的住宿地點；員警隨即聯繫當地佛寺，詢問是否能提供暫時棲身之所，幾經波折後，最終獲得「德山寺」慷慨應允，願意提供住宿。

警方表示，這名挪威苦行僧隨後順利前往德山寺稍作休息後，也恢復體力、繼續前往下一個旅程，也特別感謝臺灣人的熱心協助；竹山分局長許軒鳴表示，本次為民服務案充分展現地方熱心民眾與警察的合作精神，體現台灣社會的溫暖與善意。